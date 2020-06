Un 27 % de matriculados máis este ano que o pasado para facer a selectividade

Santiago. Non se pode predicir se as notas de corte subirán máis que as do curso pasado, pero non é nada estraño que así sexa. De feito, vanse superando e cada ano elévanse un pouquiño máis.

Pero nesta ocasión a diferencia podería ser moito maior porque hai moitas variantes que o favorecen.

A primeira razón é que este curso hai máis alumnos que aprobaron 2º de Bacharelato debido ás recomendacións do Ministerio de, excepcionalmente, non ter en conta as materias pendientes.

Esta circunstancia únese a que hai máis alumnos con matrícula de honra e as notas, en xeral, son máis altas que outros anos, porque as cualificacións da última avaliación, outra vez polo covid-19, non poderían restar senón sumar, é dicir, terían que ser iguais ou máis altas que as das avaliacións anteriores.

A cousa non é fácil e as tres universidades galegas deixaron libres o curso 2019-2020 unicamente o 8,5 por cento das prazas que ofrecen no primeiro curso de cada grao, é dicir, dos 11.252 pupitres que puxeron a disposición dos futuros universitarios só quedaron baleiros 951 (o gráfico que acompaña estas páxinas detalla a nota do último matriculado en cada título e en cais quedaron postos sen cubrir).

Iso si, a proporción non é a mesma nas tres institucións académicas nin na distribución por campus, segundo os datos publicados pola Comisión Interuniversitario de Galicia (CiUG).

A primeira paradoxa está na Universidade de Santiago, co seu campus compostelán nun primeiro posto alonxadísimo de todos os demais. Mentres, o de Lugo é o que más prazas baleiras ostenta.

E é que dos 43 graos e dobles graos que ofreceu o curso que acaba a capital de Galicia unicamente quedaron sen cubrir 34 postos en dous titulacións: Filoloxía Clásica (libres 19 prazas de 50) e Xeografía e Ordenación do Territorio (15 de 50). Supoñen só o 0,95 % de todas as prazas ofertadas. De calqueira xeito pertencen aos chamados graos singulares, que non desaparecen anque teñan pouco alumnado porque a sociedade necesita eses profesionais.

Na outra cara da moeda está o campus lucense, que deixou sen cubrir un 27,9 % dos postos, xa que das súas 888 prazas en primeiro curso deixou baleiras nada menos que 248.

A Universidade da Coruña tampouco quedou en boa posición. Mentres que a capital rexistrou un 10,7 % de pupitres libres, en Ferrol alcanzou o 24,6 %. Das 3.133 novas prazas que puxo a disposición para o curso pasado, quedaron vacantes 416. A que ocupa a mellor posición é a de Vigo no seu conxunto. E é que o campus olívico non tivo demanda para o 7,3 % da súa oferta, en Pontevedra foi o 3,7 % e en Ourense o 8,3 %.

AS XOIAS DA COROA As titulacións que esixiron as notas máis altas foron da USC, que pechou algúns dos seus graos practicamente no primeiro chamamento a matrícula.

Os máis demandados foron dobles graos. Matemáticas e Física, Enxeñaría Informática e Matemáticas, e Comunicación Audiovisual e Xornalismo resultaron os primeiros en pechar as súas portas, as dúas primeiras cunha nota de corte máis alta que 13 e a última con 12,968. Nas que non son simultáneas Medicina segue sendo a número un (12,442), seguida de Biotecnoloxía (12,338). c. barba