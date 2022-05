Un 27% dos fogares galegos viu reducidos os seus ingresos pola pandemia

Un 27% dos fogares galegos viu reducidos os seus ingresos en 2020 debido á pandemia, con case 290.000 familias, segundo datos publicados este venres polo Instituto Galego de Estatística (IGE), recollidos por Europa Press. Con todo, máis dun 70% dos fogares da Comunidade mantivo o seu nivel de ingresos a pesar da crise do coronavirus, e un 2% incrementou o seu poder adquisitivo nese período. Por provincias, as máis afectadas en termos de ingresos pola pandemia foron Pontevedra e A Coruña. Na primeira, uns 107.630 fogares experimentaron unha diminución dos seus ingresos en 2020, case o 30% da provincia, mentres que na segunda este dato foi de 125.367 fogares, un 28% do total. Así, uns 90.775 fogares galegos deixaron de percibir en 2020 entre 1.000 e 2.500 euros, mentres que 67.233 fogares deixaron de ingresar entre 2.500 e 5.000 euros e 35.255 familias, entre 5.000 e 7.500 euros. Outros 8.396 fogares viron afectados os seus ingresos en máis de 15.000 euros. EUROPA PRESS