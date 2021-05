Un 55 % más de inscritos en las pruebas del Celga con relación al año pasado

La lengua gallega se aprende por interés cultural o necesidades laborales: como el resto. Bajo esas intenciones, sobre todo la última, casi 3.000 personas se han inscrito a las primeras pruebas del Celga (competencia en lingua galega) 2021. Aún faltando saber en qué días se examinarán sus participantes (será entre mayo y junio), son cerca de mil matriculados más (un 55 %) que los del pasado año.

Normalmente, tal como ocurrió en 2018 y 2019, la Secretaría Xeral de Política Lingüística cita dos veces a los participantes en las convocatorias del Celga (1, 2, 3 y 4). Sin embargo, ante la llegada del coronavirus, solo fueron llamados en una ocasión durante 2020. En consecuencia, hubo 1.780 ciudadanos apuntados esa anualidad (un conjunto de 981 menos que en la presente edición).

Precisamente porque “o ano pasado houbo unha convocatoria, quizais sexa que este hai moitísima xente matriculada nos niveis. Notamos que aumentou en todos”, manifiesta Francisco Freire, docente y evaluador de estos exámenes que acreditan el conocimiento de la lengua gallega, destacando que en la que al final se hizo “tanto os examinadores como os que se examinaban tiveron que cumplir co protocolo COVID”.

Así las cosas, este 2021 se han matriculado un total de 2.761 personas frente a las 1.780 del 2020, es decir, un 55 % más. Dichos inscritos se concentran en el Celga 4 (siendo 1.597); continuados de los del Celga 3 (otros 656), el Celga 2 (un conjunto de 379) y el Celga 1 (solamente 129).

Aun así, hay que matizar que los apuntados no tienen que ver con la gente que acaba presentándose, que normalmente descienden al menos un tercio: como ocurrió la pasada primavera, cuando solo 1.046 de los citados 1.780 se presentaron (solo el 58,76 %). De ellos, 471 fueron aptos finalmente: únicamente el 26,46 % de los matriculados y un 45,03 % de los que finalmente acudieron.

Estas renuncias y los suspensos se deben a que cualquier persona puede inscribirse a las pruebas. En este sentido, un futuro examinado que (por ejemplo) esté estudiando para presentarse al Celga 3, puede que se apunte también al Celga 2 y al Celga 4 (por si le va peor o mejor), dejando de lado u optando por alguno de estos niveles (2 y 4) si considera que la dificultad del otro (el 3) es mayor o menor de la esperada.

PRECIO SIMBÓLICO. A mediados de abril, la Secretaría Xeral de Política Lingüística publicó los listados provisionales en las que constan los citados 2.761 participantes que previsiblemente acudirán (entre mayo y junio) al proceso evaluador. Para ello, lo único que debieron hacer fue abonar 16,59 euros. “Non debemos esquecer que é un procedemento administrativo e hai que pagar unhas taxas”, recuerda una asesora docente del departamento de la Xunta, aun recordando que para aquellas personas que tienen alguna discapacidad acreditada “é gratuito”.

No obstante, los menos de 20 euros que vale matricularse para participar en las pruebas del Celga suponen un coste “un pouco simbólico” y es el único, puesto que no hay ninguna tasa de expedición del título. Este “envíaselle por correo electrónico porque a maioría xa fan a solicitude por vía telemática, non teñen nin que solicitalo”, explica.

Del mismo modo, esta fuente añade que “na guía para as persoas candidatas (que se encuentra en la página https://www.lingua.gal/ dentro del apartado aprendelo, pinchando en cada nivel de Celga y entrando en “Modelos de exame”) está definido ó detalle todo o que unha persoa candidata dun Celga necesita saber”. De la “duración da proba ata un modelo de grella de avaliación para ver cales son os parámetros, está todo detalladiño”, señala al respecto.

POSIBLE SEGUNDA CONVOCATORIA. “Se non hai novidades e as circunstancias sanitarias o permiten, temos pensado facer outra (convocatoria) en novembro”, avanza esta asesora docente de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, quien subraya que “os lugares de realización das probas son Santiago y Ponferrada”. ¿En Castilla y León? Sí, ya que buscan “facilitar” la realización de los exámenes a las personas “que (a lo mejor) veñen de fóra e lles queda máis a man” este lugar.

Allí lo que hace el personal es entregarles la prueba y después recogerla para remitirla a Galicia. “Como son á mesma hora poñemos o mesmo exame, as persoas que temos alí recollen as probas escritas, fan a grabación da proba oral e despois envían todo aquí, á Secretaria Xeral, e avaliámolo xunto coas demais”.

CLASES A DISTANCIA. Antes de la evaluación, que este año aún no tiene fecha, aunque será entre mayo y junio, los participantes tienen acceso a una formación que es totalmente gratuita y cubre la Xunta. “Os cursos normalmente planifícanse con dous meses de antelación antes das probas”, manifiesta Francisco Freire, uno de los profesores y examinadores del Celga, indicando que estos suelen ser a distancia. “Estábanse facendo presenciais pero xa se están facendo por teleformación porque hai moita demanda. Entón, para acadar a toda a poboación, era moito máis abarcable a través desta vía. É máis cómoda tamén para moitos, porque ao mellor están traballando e non poden asistir presencialmente”, matiza el docente, quien recalca que las sesiones terminarán “a principios do mes de maio”.

Además, añade que la demanda del Celga 4, que suele ser el nivel que más personas agrupa, se debe a su interés laboral, puesto que es el rango que se “precisa para acceder a unha oposición ou un posto de traballo na Administración”. “Aquí xa accede xente que ten unha formación alta”, comenta, mientras “os que acceden a niveis máis baixos son xente que non coñece de nada o galego porque ven de outro sitio ou que o seu nivel académico non é alto”.