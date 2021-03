Un año sin juntas de vecinos

Carmela Lavandeira explica que “las poquitas que se celebraron fueron de comunidades pequeñas con pocos propietarios” e incluso para las más grandes que debían hacerse de forma urgente “se pidió a los propietarios que delegaran su voto en el presidente. Así, se sacaron adelante las cosas importantes, por obras urgentes o en el caso de subvenciones para las que hay que es necesario pedir el acuerdo”. En el resto de los casos, no les quedó más remedio que prorrogar presupuestos y mandatos de presidentes. Indica que otra dificultad al convocar es que se hace pero no hay seguridad de cuántos van a venir, “puede venir un matrimonio o un propietario con su abogado”, así que hacer previsiones de asistencia es difícil. La solución está en las juntas telemáticas, pero “por ahora no hay previsión legal y si un propietario dice que no ya no se puede celebrar”. Añadiendo las comunidades donde no hay internet, propietarios sin mail o los que no saben de nuevas tecnologías.