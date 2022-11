Un cargo de Adif que inspeccionó la línea: “Si el maquinista hubiera cumplido la velocidad no se hubiera producido el accidente”

Santiago de Compostela / E.press El juicio por el accidente del tren Alvia se retomó este martes con las declaraciones en calidad de testigo de Carlos Ayuso que realizó inspecciones en la línea y llegó a estar imputados, en 2013, por el primer juez instructor de la causa, Luis Aláez.

Carlos Ayuso González, inspector de seguridad en la circulación en la gerencia territorial Noroeste, puesto que ocupaba en el momento del accidente.

Entre las funciones que desempeña están las tareas de inspección de todo tipo y una de las más completas es el acompañamiento de viajes en cabina para percibir anomalías que puedan surgir puntualmente y tomar medidas “para tratar de resolverlas lo más rápido posible”. Comprueban en definitiva que la línea sea correcta. Respecto al maquinista verifican que cumpla la normativa que está en vigor, pero “no entramos a valorar el factor humano que no es misión nuestra ni competencia mía”, función que atribuyó a Renfe. Con respecto a la señalización o cualquier otro problema en la línea en función de la anomalía tienen una serie de acciones que comunican por radiofonía o bien se confecciona un informe para transmitir al operador afectado y mitigar ese efecto o fallo. Ante la pregunta de la abogada del Estado: “¿Pueden los maquinistas trasladarle problemas que detecten en la línea?” “Pueden y creo que incluso hasta deben”, declara.

En la línea 082 realizó un viaje de acompañamiento que viene programado por el responsable del ámbito geográfico o jefe de inspección. Hizo dos viajes en esa línea, uno en cada sentido, en el año anterior al accidente del Alvia. En el trayecto Ourense- Coruña fue acompañado de otro inspector compañero suyo y el trayecto Santiago- Ourense lo acompañó otro inspector de Adif y otro de Renfe.

Con respecto a la señalización que había en la línea asegura que no “noté ninguna cosa rara”. Asegura que se la habían entregado con todas las señalizaciones pertinentes que la normativa contenía. “Yo no detecté ninguna dificultad o anormalidad ni mis compañeros sino se hubiera tratado y se hubieran tomado las medidas que fueran necesarias”, asegura. Además sobre el cambio de velocidad de 200 a 80 km/hora antes de llegar a la curva de A Grandeira confirma que “como ese cambio de velocidad existen bastantes más en toda la geografía ferroviaria”.

Sobre esa cuestión explica que hay limitaciones permanentes de velocidad que están señalizadas en la línea y vienen reflejadas en el cuadro de velocidades máximas. Y, por otra parte, los cambios de velocidad máxima constan en el libro horario.

Si se hubiera detectado un problema tanto el maquinista como Renfe podría comunicárselo a Adif, a la dirección de Seguridad para tratar medidas y minimizar el peligro. La abogada del Estado añade que el maquinista lleva además un parte de incidencia. Ayuso confirma que no llegó a Adif ninguna anomalía y que en los viajes de acompañamiento tampoco los maquinistas trasmitieron ningún problema.

Entra en cuestión el despiste del maquinista Garzón. “Al paso de los tres cartelones de la señal avanzada si hay despiste hay otros elementos en la vía para ubicarse. Hay señal de entrada y otros cartelones como “túnel de Santiago”, además de los postes hectométricos”, comentan.

¿Era imaginable desatender 100 segundos las conducciones?, pregunta la abogada del Estado Adela Álvarez. “Es inimaginable en el ámbito ferroviario”, responde el testigo.

A continuación el testigo respondió a las preguntas de un abogado de la acusación particular, Francisco José Losada González quien le preguntó si habría descarrilamiento en el caso de que el maquinista hubiera ido conduciendo con una adecuada atención a la señalización advertencias. “Seguramente el accidente no se hubiera producido” , mencionó. Poco después destacó que “si hubiera cumplido la velocidad no se hubiera producido el accidente”. Sobre el informe de Mazaira alertando de la peligrosidad de la curva sostiene que no le había llegado la correspondiente información.

En su declaración el testigo declaró que los inspectores de seguridad Adif consideraban que la circulación ferroviaria por la línea Santiago-Ourense era “cómoda y hasta tranquila”.

En el turno de preguntas del abogado de Renfe, éste incidió en la evaluación del factor humano. “Mis funciones no tienen esa competencia y creo que es el operador en quien debe recaer”, volvió a decir Ayuso. El abogado trataba de delimitar competencias el abogado. “Si un inspector detecta que la formación no ha sido la correcta también podría notificarlo”, dice. Cualquiera anomalía asegura que se traslada a Renfe Operadora.

Le pregunta la abogada de la aseguradora de Renfe si el accidente se hubiera producido con el sistema de seguridad ERTMS. "Probablemente sí, teniendo en cuenta que el maquinista desatendió todo tipo de señalizaciones", responde el testigo.

El defensor del maquinista imputado se ha centrado en su turno de preguntas en el modelo de informe tras el acompañamiento a un maquinista que realizó el testigo de Ourense a A Coruña en noviembre de 2012. En él se analizan los equipos y elementos del maquinista. En el juicio entró en cuestión el uso del teléfono móvil. “Se debe utilizar solo en caso de emergencia y la normativa dicta que debe estar apagado”, dice Ayuso. Asegura que es un “elemento” de distracción aunque se esté hablando del teléfono corporativo.

Le pregunta después sobre la función del dispositivo hombre muerto, en concreto, si en casiones se puede atascar y le responde que “en ocasiones sí, ¿por qué no?”.

Aunque estaba prevista la intervención de otros dos testigos en la sesión de este martes (Roberto Saéz, otro cargo de Adif y un agente de la Policía Nacional), la Abogacía del Estado renunció a ellos, por lo que tras dos horas de declaración de Ayuso se dio por finalizada la sesión.

PRÓXIMAS DECLARACIONES El miércoles será el turno en primer lugar de María Rosa Sanz Cerezo, en su momento secretaria del consejo de administración de Adif, quien certificó que las competencias sobre medidas de seguridad se hallaban delegadas en el director de Seguridad en la Circulación de Adif. En concreto, recaía sobre este director la competencia para aprobar circulares e instrucciones, según su certificado. A continuación irán José Luis Rodríguez Villarino y Ángel Lluch Perales.

El jueves 17 seguirá abordándose el correo electrónico enviado por Iglesias Mazaira, y es que declararán el que era gerente de Producción de Viajeros de Renfe Rafael Sardón Tejedor, que también lo recibió, y Nicolás Izquierdo Navidad, jefe de Producción de Viajeros.

Por último, está convocado el formador de maquinistas Manuel González Sánchez, al que también llegó el correo con el que Iglesias Mazaira alertaba de una señalización deficiente.