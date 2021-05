Un cómic fomenta el emprendimiento femenino a través de cuatro mujeres

Santiago. Fomentar el emprendimiento femenino ilustrando a mujeres de cualquier edad y formación sobre conceptos básicos que deben tener en cuenta si quieren crear su propia empresa es el objetivo del cómic Mulleres en acción. Unha guía para o emprendemento.

Es una iniciativa liderada desde la Universidade de Vigo (UVigo) por el Grupo de Investigación Governance and Economics Research Network (GEN), en el marco del proyecto europeo Women Entrepreneurs in Action WE’RE IN!

En la publicación, cuatro mujeres decididas a poner en marcha sus propios proyectos empresariales inician en la Ribeira Sacra un viaje que las llevará a recorrer los caminos del emprendimiento en diferentes países de la UE.

La presentación del cómic corrió a cargo de la profesora de la UVigo Elena Rivo, que dirige el proyecto, y a él asistieron el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodrígue, y la titular de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

Elena Rivo explicó que el escenario en el que nace este proyecto es el de la escasa dimensión del emprendimiento femenbino en Europa. En el período 2018-19, la tasa de iniciativas lideradas por mujeres en la UE fue del 6,3 %, una cuarta parte de las llevadas a cabo por hombres.

Román Rodríguez destacó la importancia de fomentar desde la cultura y la educación valores en favor de la igualdad entre el alumnado desde las primeras etapas. Recordó que la igualdad de oportunidades “requiere de la implicación transversal” del Gobierno gallego. En el ámbito educativo, puso el ejemplo del I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, la inclusión en el currículo educativo de las asignaturas Igualdade de Xénero y Coeducación para o século XXI e Sociedade Inclusiva, además de la introducción de la perspectiva de género de la FP con el ciclo superior de Promoción de Igualdade de Xénero.

Por su parte, María Jesús Lorenzana destacó que iniciativas como esta sirven de catalizadores para explicar de manera simple los primeros pasos de un proyecto de emprendimiento, “constituyendo un material de referencia que servirá para abrir las puertas de la iniciativa privada a muchas personas que se encuentren con dudas sobre cómo iniciarse en un proyecto por cuenta propia”. En la misma línea, destacó que la Xunta apuesta de manera decidida por el el autoempleo y el emprendimiento femenino a través del programa Emega, que acaba de incrementar su presupuesto hasta los 3,6 millones de euros.

Para el cómic, explicó Elena Rivo, se eligieron cuatro mujeres como principales protagonistas, con diferentes edades y experiencia profesional. “Intentamos incorporar el mayor número de perfiles posibles de futuras emprendedoras. Con y sin formación universitaria, con y sin experiencia laboral y con y sin responsabilidades familiares”. Las protagonistas también tienen orígenes diversos: España, Francia, Bélgica y Alemania, que se corresponden con los países socios que participan en el proyecto europeo. R.R.