Un crimen brutal que salta a la arena política en Galicia

El brutal asesinato de Samuel, en la madrugada del viernes al sábado, continua generando un aluvión de reacciones en todos los frentes. En Galicia no se habla de otra cosa. Y la muerte del joven de 24 años ha saltado, de lleno, a la arena política en la comunidad. El presidente, muy cauto, no solo no quiso hablar de crimen homófobo, sino que restó importancia a su condición sexual; la líder de la oposición, Ana Pontón, se mostró sorprendida y lo acusó de blanquear el delito; y Gonzalo Caballero apuntó que el mandatario autonómico se equivoca al relativizar la posible existencia de homofobia. Los grupos parlamentarios, mientras, anunciaron que preparan una declaración institucional de repulsa en el pleno del Parlamento con el que se cerrará el periodo de sesiones la próxima semana.

A Feijóo se le afeó haber tardado en pronunciarse en las redes sociales. En su entrevista con Ángels Barceló, en el Hoy por Hoy de la Cadena Ser, no hubo rodeos: la muerte del chaval de 24 años fue el primer asunto sobre la mesa.

El presidente gallego no se atrevió a calificar como “homófobo” el asesinato de Samuel, y apeló a la prudencia para esperar a conocer los resultados de la investigación. Feijóo afirmó que “no hay ninguna explicación” y que “hay un problema de irracionalidad e instinto asesino de quienes lo han matado”. Pese a las reiteradas preguntas, el titular de la Xunta eludió condenar la homofobia y restó importancia a la orientación sexual del chico: “No sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales, ni creo que tenga ninguna relevancia. Todas las causas son irracionales. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia”.

Feijóo compartió la petición de “respeto” que hace el padre de Samuel, y reiteró que “no tiene ninguna explicación” lo ocurrido en A Coruña. Espera que pronto se esclarezcan los hechos y se dé con los culpables. Todo lo demás, “es mera especulación.

El mandatario autonómico comentó que el “brutal asesinato” se había producido en una ciudad “tranquila”, en una comunidad con un índice de delincuencia “bajísimo”. “No oculto que no dábamos crédito cuando empezamos a conocer la noticia”, ahondó.

INCREDULIDAD EN EL BLOQUE. A Ana Pontón le sorprendieron las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la entrevista radiofónica, y lo invitó a “rectificar” para no contribuir al blanqueo del crimen.

La líder de la oposición criticó que el presidente “parece empeñado en negar o evidente” y agregó que “non se pode ser equidistante nin mirar para outro lado”. A renglón seguido, insistió en que “negar que esto (la condición sexual de Samuel) é importante sería como negar a causa cando hai un asasinato machista”.

Pontón afirmó que “non se pode branquear a homofobia, nin o machismo nin o racismo, nin os dicursos de odio”, y pidió no blanquear “os discursos de odio, negacionistas como fai a extrema dereita á que cada vez de parece máis o PP”.

Por todo esto, instó al presidente de la Xunta a “rectificar” y a “ser contundente na condena da homofobia”.

La portavoz nacional del BNG declaró que fue un “orgullo” ver como “miles de galegos encheron as plazas para condenar un crime que, todo apunta, está tinguido de homfobia”. Así, al delito del asesinato, “hai que engadir un delito de odio”.

CONDENA FIRME DE CABALLERO. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, uno de los representantes políticos presentes en la concentración de A Coruña, volvió a reiterar que se trataba de un suceso “gravísimo pola violencia deleznable e cruel” con la que un grupo de jóvenes asesinaron a Samuel Luiz.

El líder de la formación del puño y la rosa abogó por “esperar aos resultados da investigación policial e xudicial”, pero indicó que “hai indicios que fan sospeitar que ese ataque violento puido ter tamén compoñentes homófobos”.

Así, opinó que Feijóo “se equivoca cando relativiza a posible existencia de homofobia nun asesinato”, y argumentó que “a propia lexislación establece o crime de odio como un delito de enorme gravidade”.

En esta línea, y manteniendo el respeto por la investigación, afimró que condenan “non só o asasinato, senón calquera posible motivación homófoba que existise na actuación dos asasinos que á vez que golpeaban a Samuel, vexaban a súa intimidade”.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. La figura de Samuel estará presente en el último pleno de este periodo de sesiones. El PPdeG, Bloque Nacionalista Galego y PSdeG pretenden impulsar una declaración institucional en la que condenan el asesinato del joven y condenar cualquier tipo de violencia con naturaleza de odio, incluida aquella con razones homofóbicas.

Los tres grupos que cuentan con representación en O Hórreo coinciden en mostrar su repulsa al asesinato del joven, pero la redacción final de la declaración tendrá que ser consensuada.

Aunque apelan a la prudencia y a la necesidad de que avance la investigación y se terminen de esclarecer los hechos, el Bloque pretende que en la declaración haya una mención explícita a las violencias que sufren las personas por su identidad de género o su orientación sexual. Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria de los nacionalistas, afirmó que “a homofobia non ten cabida na nosa sociedade”, y resaltó la importancia de que la Cámara gallega fije su posición.

Pablo Arangüena, en representación del PSdeG, apeló a ser “cautelosos” y a “non relativizar” las causas del asesinato “porque iso supón non actuar sobre a violencia”. “Toda violencia é condenable”, zanjó.

En todo caso, los partidos “van na mesma dirección”, tal y como apuntó el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy. Entiende que hay que esperar a que la investigación policial esclarezca si hubo o no delito de odio, pero quiso ser rotundo en su intención de condenar la violencia “en todas as súas manifestacións, incuidas as homófobas”.