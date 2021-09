Un erasmus afgano de la USC se oculta en Kabul por miedo a que lo asesinen

Santiago. Ante la delicada situación que está atravesando Afganistán, ‘Su.’ decidió enviar un mensaje a sus compañeros de Medicina de la Universidade de Santiago (USC) explicando lo siguiente:

“Hola, todos. Espero que todos estén bien, no preocupados y asustados como nosotros. Soy Su., estudiante de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Kabul, Kabul Afganistán. Estuve en tu clase en 2018 a través de Erasmus+ durante 6 meses. Es posible que haya oído hablar de lo que está sucediendo en Afganistán ahora. Debo decir que la situación aquí es peor de lo que muestran los medios. Todos los que han estado involucrados con extranjeros o han trabajado en una organización contra los talibanes corren un gran peligro.

Lamentablemente, saben que he estado en España (a través de mis cuentas de redes sociales); piensan que soy un espía y fui allí para entrenarme, ya que mi padre también está en el ejército. Actualmente, mi familia y yo estamos en riesgo y estamos ocultos, seguimos cambiando de ubicación, constantemente. Hoy me encontré con un tema (...) que estaba escrito sobre un estudiante afgano que estuvo en España en 2017 y sus amigos lo ayudaron a él y a su familia a salir de Afganistán. Fue realmente prometedor leer y ver que mi amigo podía salir de Afganistán. Sé que escribir esto puede no ayudar o puede que lo ignore, pero no tengo otra forma, excepto intentar todo lo que creo que podría ayudar. Gracias por leer todo esto y perdón por los problemas en mi español”. J. Garnelo