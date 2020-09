Un exasesor do alcalde de Ourense denuncia que lle esixía "doazóns forzosas" e que chegou a aportar máis de 5.000 euros

OURENSE. EP. Un exasesor do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), denunciou que este lle "esixía unha doazón forzosa" do seu soldo mensual de "ao redor dos 1.000 euros" e "as pagas extraordinarias íntegras" desde decembro do 2019 até abril do 2020, sumando un total de 5.145 euros. Así o fai constar este extraballador eventual mediante unha denuncia que levou ao xulgado e á que se uniu o escrito presentado en Fiscalía polos concelleiros díscolos de Democracia Ourensá (DO) contra o propio Jácome debido a unhas presuntas irregularidades na xestión dos fondos públicos do partido DO, entre elas, as citadas prácticas de "doazóns", segundo confirmaron a Europa Press fontes coñecedoras do caso.

Ao existir xa unha acusación privada por estes feitos, a do Ministerio Público acumúlase directamente e é o Xulgado de Instrución Número 3 de Ourense o que investiga as circunstancias.

"Esíxeme unha doazón forzosa do meu soldo mensualmente de ao redor dos 1.000 euros, argumentando que só vou traballar media xornada, feito que non se produce, a feixes tamén me esixe as pagas extraordinarias íntegras", relata no seu documento o exempleado adscrito a DO.

Ademais, explica que realizou estas "doazóns" desde decembro do 2019 até abril do 2020, cando Jácome lle plantexa cambiarse de "categoría a auxiliar político", cargo que exerceu até recentemente, xa que foi un do tres asesores que o propio alcalde despediu hai uns días. Destitucións que os edís críticos reclamaron que "se deixen sen efecto" ao tratarse dunha acción "contraria a dereito, sen acordo previo nin comunicación ao grupo municipal".

"É MELLOR GAÑAR POUCO QUE NON GAÑAR NADA"

O total entregado por esta persona sitúase, segundo a denuncia, en 5.145 euros, diñeiro que se ingresaba "na conta titularidade de Democracia Ourensana", excepto dous meses, nos que "os pagos se realizaron en man na sala de xuntas de Goberno" do Concello de Ourense.

Finalmente, este extraballador admite que aceptou ditas entregas "debido á falta dun posto laboral nese momento", non quedándolle "outra opción máis que aceptar": "É mellor gañar pouco que non gañar nada, ademais de gustarme o traballo realizado e o meu compromiso con esta cidade", finaliza.