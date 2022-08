Un juzgado de Vigo respalda que Ryanair cobre un ‘plus’ por superar el peso del equipaje

¿Alguna vez has tenido dudas sobre qué cantidad de equipaje puedes llevar a la hora de viajar o sobre si es necesario facturar? No te preocupes, es algo normal, pues cada aerolínea tiene su propia política de equipaje y, en función de con la que decidas volar, tendrás un número de bultos gratuitos o no, teniendo que pagar un ‘plus’ por volumen.

Algo de lo que parece que dos viajeros de Ryanair parecieron no ser muy conscientes. Tras contratar un vuelo entre Ponta Delgada (Portugal) y Porto (Portugal) en septiembre de 2021, pagaron un servicio adicional a la tarifa estándar para poder transportar en cabina dos bultos: un bolso de mano y una maleta de hasta diez kilos de 55x40x20 centímetros. Pero, a la hora de pesarla, los clientes superaban el volumen contratado, por lo que fueron requeridos por el personal de la aerolínea al embarcar para que abonasen 91,98 euros a mayores. Inconformes con este suceso, presentaron una denuncia ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, la ciudad en la que residen ambos.

Sin embargo, este viernes el propio juzgado avaló la política de equipaje de cabina de la compañía aérea Ryanair, rechazando la demanda. En la sentencia la jueza recalca que “la exigencia de ese suplemento de facturación por equipaje, al tiempo del embarque, responde a razones lógicas y objetivas valorables en atención a su tamaño, peso y dimensión”. Además, destaca también, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supreo, que “no cabe exigir” a las compañías aéreas que “no limiten a los pasajeros el equipaje de mano”: “Son las propias dimensiones de la cabina del avión y la carga máxima de este las que conllevan la necesidad de fijar un límite”, por seguridad.

Por todo ello, la jueza decretó ayer que “no procede” la estimación de la demanda presentada en Vigo por los dos viajeros, y que tampoco podrán presentar recurso contra esta sentencia, que es inamovible. Algo a tener muy en cuenta por todos.