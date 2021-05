Un proxecto de 15 millóns de euros busca fondos Next Gen para crear un mercado ‘online’ de produtos galegos

Todo o mundo sabe o que é Amazon, uns dos grandes zocos virtuais. E quén non coñece eBay? Ou cada vez máis xente pica e compra en China a través de AliExpress... Estes tres son algúns dos meirandes marketplace ou mercados online do mundo, terreo onde Galicia ten que entrar se quere sobrevivir as novas tendencias do consumo global.

E por iso que, dentro da candidatura galega aos fondos europeos Next Generation inclúese a xeración dun ecosistema dixital que aborde toda a cadea de valor da produción, fabricación ou elaboración de produtos galegos cos obxectivos, primeiro, de garantir a trazabilidade, ofrecendo a garantía de que a orixe e tratamento están acordes cos estándares de calidade e sostibilidade esperados.

Promoverase unha canle de venda dixital segura e confiable que servirá de impulso ao comercio de proximidade e facilitará o acceso de produtos galegos a outros mercados. E, en terceiro lugar, reforzarase a capacidade de xeración e análise de datos ao amparo dos programas de control e rexistro de actividade, para así ter unha imaxe máis real das necesidades dos actores do sector primario.

O proxecto, capitaneado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e colectivos do ecosistema de produtores locais galegos, contará cun orzamento duns 15 millóns de euros para o período 2022-2026 financiar ao 100 % cos fondos da UE.

Estos recursos permitirán o deseño e implementación dun marketplace dixital, seguro e confiable que, sobre a base dun modelo de colaboración público–privado, impulse o comercio de proximidade e incentive a exportación de produtos galegos a outros mercados. Facilitará ferramentas sinxelas de xestión dinámica da demanda, que permitan ao pequeno comerciante ir elevando a súa capacidade de venda de forma paulatina e facilitará a xestión de pagos e a intermediación fronte ás grandes plataformas loxísticas e de distribución, favorecendo un proceso de dixitalización adaptado á realidade das pemes.

Entre os principais impactos que se tratan de conseguir con esta iniciativa está a mellora da competitividade do sector de produtores locais, a través da adopción de tecnoloxías dixitais na súa actividade e a xeración de valor nos produtos que se producen e transforman en Galicia, potenciando a súa adaptación aos novos requirimentos dos clientes na economía dixital.