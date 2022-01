Un viaje de tren entre Ferrol y A Coruña son dos en coche

Ferrol-A Coruña, A Coruña-Ferrol. Son dos trayectos que duran cerca de media hora, por lo menos en coche, pero que si se realizan en tren pueden extenderse a más del doble. Frente al máximo de 1 hora y 22 minutos de Renfe --el Media Distancia que hoy saldrá a las 19.15 de Ferrol y llegará a las 20.37 a A Coruña– está el mínimo de 37 minutos (45 más que la anterior) de ir en automóvil pagando peajes. Una diferencia significativa que pone de manifiesto la falta de una actualización en materia ferroviaria que lleve la alta velocidad al norte gallego, pero que también incluya nuevas conexiones.

Entre ambas urbes, este martes, y como es habitual todos los días, saldrán sólo cinco viajes y en cuatro horas distintas de una a otra y de otra a una. En el caso de Ferrol-A Coruña, dos de los trenes partirán a las 7.20 y abordarán a las 8.28 (1 hora y 8 minutos), otro de 8.40 a 9.54 (1 hora y 14 minutos), uno más de 15.10 a 16.16 (1 hora y seis minutos) y un último, el anterior citado, de 19.15 a 20.37 (1 hora y 22 minutos).

Por lo contrario, en A Coruña-Ferrol, uno saldrá a las 6.45 y llegará a las 8.03 (1 hora y 18 minutos), otro de 12.02 a 13.12 (1 hora y 10 minutos), uno más de 17.20 a 18.38 (1 hora y 18 minutos), y los dos últimos viajarán de 22.09 a 23.23 (1 hora y 14 minutos). Para ambos, tanto los de ida como los de vuelta, su coste va de 4,90 a 6,5 euros (sin descuentos).

Con un promedio de 73,2 minutos (algo más de 1 hora y 13 minutos) de duración por viaje, los ferrocarriles que viajarán desde y hacia estas ciudades tardarán de media el doble que un desplazamiento por carretera, donde se va de los 37 minutos que se gastan en atravesar los 53 kilómetros de la Autopista del Atlántico (la ruta más rápida en este momento) a los 48 minutos que dura la misma travesía (pero ya de 70,3 kilómetros) intercalando “estratégicamente” la AP-9 y la A-6 para no pagar peajes.

REIVINDICACIÓN DE PONTÓN EN LA ESTACIÓN HERCULINA. Ante la antedicha situación, extensible a otras zonas de la autonomía, el Bloque Nacionalista Galego demandó ayer “un tren de proximidade do século XXI que comunique as vilas e cidades de Galiza con horarios, duración de traxectos e prezos competitivos e adaptados ás necesidades de traballo, de xestións, de estudo ou de ocio da cidadanía”.

Según indicaron en un comunicado remitido a los medios, la formación --contando con una amplia representación de responsables nacionalistas, y encabezada por la portavoz nacional, Ana Pontón-- hizo un viaje reivindicativo cogiendo, precisamente, el tren Ferrol-A Coruña.

“Con esta viaxe quería poñerme na pel dunha persoa traballadora, dun estudante ou de calquera veciño e veciña que queira usar o tren para desprazarse entre ambas cidades, pero que se topa coa realidade de que é case misión imposible usar este medio de transporte de xeito habitual por tres motivos: a falta de horarios, a duración dos traxectos e mesmo o prezo dos billetes”, manifestó la lideresa del BNG tras llegar a la estación de tren herculina.

“Case podemos dicir que son heroes e heroínas as persoas que deciden coller o tren”, recalcó, mientras fuentes de su partido señalaron que “aparte das mínimas frecuencias horarias, a duración do percorrido duplica e mesmo pode chegar a triplicar os trinta minutos que leva facer o traxecto por estrada”, recordando asimismo que “a imposibilidade de usar o tren como medio habitual para viaxar de Ferrol-A Coruña, e viceversa, non é un caso illado, pois fora do eixo atlántico a opción do ferrocarril para desprazarse polo país non é funcional lastrada pola falta de investimentos e polo progresivo desmantelamento”.

Como ejemplos, pusieron la línea ferroviaria Lugo-A Coruña, que es “inviable e tampouco ten conexión directa con Santiago”; el FEVE “obsoleto”que hace Ferrol -Viveiro y cuya línea está “case igual que cando se inaugurou fai cinco décadas”; y Ourense, donde resaltaron que, “excluíndo a capital, o servizo de tren está practicamente desmantelado”.

pARA EL BLOQUE, UN ABANDONO QUE ES CULPA DEL PP Y EL PSOE. Tras este viaje reivindicativo, en el que también participaron el diputado Néstor Rego, alcaldes, y responsables locales y comarcales de Ferrolterra, como Francisco Jorquera (A Coruña) o Iván Rivas (Ferrol), Pontón también aprovechó para criticar a los responsables, a sus ojos, de esta situación.

“Este abandono do tren en Galiza ocorre mentres nos países europeos do noso entorno é o transporte de presente e de futuro porque reduce emisións, é máis barato e máis sostible e non podemos deixar que Galiza se quede atrás”, denunció la portavoz nacional del BNG, indicando que “a causa está no abandono do Estado das infraestruturas ferroviarias, máis aló do Eixo Atlántico, e os responsables son por un lado os sucesivos Gobernos do Estado, tanto do PP como do PSOE, que seguen empeñados en discriminar Galiza tamén cando se trata da modernización do tren. E por outro, o Goberno de Feixóo que leva doce anos incapaz de defender un tren de proximidade propio do século XXI”.