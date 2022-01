Una década sin Manuel Fraga... y punto!

documentos. Unha década despois do falecemento de Manuel Fraga Iribarne, presidente fundador do PP, centos de caixas con miles de libros e documentos que definen a súa traxectoria desde a ditadura franquista e o seu papel crave na Transición e a etapa democrática permanecen sen inventariar na súa casa natal de Vilalba (Lugo), sede da fundación que leva o nome do que presidiu a Xunta durante case 16 anos. Así o trasladou, nunha conversación con Europa Press, o vilalbés José María García Leira, expresidente do Parlamento de Galicia e vicepresidente dunha fundación que naceu hai case 20 anos. “Se é que se pode considerar que aínda existe”, lamentou, antes de incidir en que a “descapitalización” da entidade, “sen un só euro”, impide avanzar no inventariado, clasificación e arquivo de todo o patrimonio documental situado na sede da localidade chairega.

O inmoble estaba chamado a albergar un centro de estudos sobre dereito político, dado que acumula “todo o patrimonio documental” de Fraga. Así o verbalizou o propio presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, en setembro de 2011, cando participou nunha reunión do Padroado da entidade en Vilalba poucos días despois dun ataque á casa de Fraga cun artefacto explosivo, con algúns danos materiais.

García Leira pensa queo prioritario é o “inventariado” e a clasificación, antes de “reabrir” a casa de Fraga ao público ou a investigadores interesados na súa documentación. “Para iso fai falta diñeiro e non hai nin un duro”, reflexionou o dirixente vilalbés, quen constata a falta de ‘protectores’ e tamén de apoio institucional.

Preguntado por este asunto, o presidente Feijóo defendeu onte que o Executivo autonómico non fará “nada” coa Fundación Manuel Fraga Iribarne “que non faga” con outras entidades galegas de características similares. “Non faremos absolutamente ningunha discriminación, nin positiva nin negativa, a ningunha fundación galega, aínda que leve o nome dunha persona que dedicou a última parte da súa vida a Galicia, e que probablemente sexa un dos galegos máis importantes da súa historia”, dixo Feijóo. E.P.