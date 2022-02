Una graduada en la USC, Sofía Haselgruber, número 1 del MIR

Como en un sueño... Viviendo algo “increíble” que pese a su intachable esfuerzo le cuesta aceptar. De padre austríaco y madre gallega, Sofía Mercedes Haselgruber de Francisco, graduada en Medicina por la Universidade de Santiago, es la nueva mejor MIR (Médico Interno Residente) de España. Al menos así lo ratifica el resultado que ha obtenido en las últimas pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Viene de conseguir en ellas el número uno y lo tiene bastante claro: optará por dermatología.

“No hay un secreto. No hay una fórmula mágica para que te vaya mucho mejor”, señala la joven, originaria de Austria pero residente en Galicia desde los tres años. “En cuanto al estudio creo que no he hecho nada distinto a lo que han hecho mis compañeros”, añade con una humildad que extraña de alguien que viene de lograr 182 respuestas válidas en el examen y sólo 18 errores.

Con una puntuación global de 93,6354 en la prueba MIR, que a finales del pasado mes de enero realizaron algo más de 13.000 médicos admitidos, Sofía apunta que para afrontar el proceso selectivo lo más “importante” es “psicológicamente aguantar el día a día”. Es decir, “saber que hay días malos y que no pasa nada”.

“Yo, que he sacado el número uno, he tenido muchos días malos, he tenido muchos días de pensar ‘uf es que esto no va para adelante, no lo estoy haciendo bien’”, confiesa esta brillante estudiante de la USC, haciendo ver que es fundamental “saber que esos días están ahí”, “que los hemos tenido todos”, y “no dejar que ese día te hunda, no dejarte llevar por esas sensaciones”.

“Seguir estudiando, que es lo importante”, asevera Sofía, indicando que para ello es vital “confiar” en uno mismo y “mantener la motivación a tope”. “Eso es lo que te va a permitir estudiar lo mejor posible, que es de lo que se trata”, comenta en este sentido.

“El esfuerzo no lo quita nadie. Mi número lo he sacado yo con mi estudio, con mi trabajo, pero al final hay mucha gente que trabaja como yo”, añade. “Los primeros puestos hemos trabajado todos muchísimo y al final conseguir el número uno no es que yo sea la que más ha trabajado sino que, dentro de que he trabajado muchísimo, además justo coincide que por cómo fue ese día el examen he sido el número uno”, sentencia.

MÁS POSIBILIDADES. A su puntuación de 93,6354 en el examen, se le añade un baremo académico de 9,34 (nota media que obtuvo en el grado de Medicina que cursó en la USC y que se traduce en 9,6557 puntos más), lo que le otorga una calificación final de 103,2911: la más alta de todos los participantes y gracias a la cual podrá escoger cualquier especialidad en el hospital que más le atraiga.

En relación a esta cuestión, Sofía lo tiene claro: ella elegirá dermatología. “Nunca tuve muy claro lo que quería hacer, incluso haciendo el MIR”, apunta, señalando que lo único que sabía es que no quería elegir una disciplina “puramente quirúrgica” al gustarle “algo más clínico, con más consulta y trato al paciente”.

Entre las que más le llaman también están digestivo, neurología y nefrología, reconoce, pero al final, tras haber contrastado sus preferencias con algunos médicos veteranos, Sofía se decantó por dermatología por ser la especialidad dentro de todas las que le gustan que cree que le va a ofrecer “mejores posibilidades y mejor calidad de vida”.

EL ÉXITO DE LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO. En las pruebas del pasado 2021, dos graduados en la USC consiguieron también ocupar escalones en los puestos más elevados de la clasificación. Así, Joaquín Vila García logró situarse en el puesto número dos del MIR, mientras que Miguel Rodríguez Iglesias obtuvo ese año la novena posición. Además, el egresado de la Facultad de Medicina José Manuel Busto Leis logró también el número uno del examen MIR en 2019.