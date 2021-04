Una “joya” compostelana que innova en la ganadería gallega

Una apuesta gallega por el rural y otra para la juventud convergieron este jueves, personificadas en Manuel Fernández. El compostelano, que solo tiene 22 años, lleva la gerencia de Servicios Ganaderos de Monte do Gozo, una empresa que creó en 2018 para sustituir a profesionales del sector bovino. Por ello, su humildad, valentía y confianza a la hora de emprender en Galicia, su gran historia se plasmó en el Instagram de @xuventudegalega, mediante una entrevista realizada por Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, bajo la necesaria iniciativa Talento Mozo.

Manuel dejó Aríns, una pequeña aldea de Santiago, cuando se encontraba cursando el ciclo de formación profesional (FP) de Ganadería. Se fue a Francia, gracias al programa Erasmus, donde vio y estudió un servicio que hasta entonces desconocía y era extrapolable. “Decidí apostar por él”, cuenta el muchacho, sobre este particular modelo de negocio.

Consiste en ofrecer un mecanismo de sustitución a los ganaderos de la autonomía en diferentes supuestos. Por ejemplo, cuando tienen a algún operario de baja, pero también si quieren coger algún día libre o tienen previsto un evento que les impide trabajar. Así pues, cuenta el picheleiro, los productores que les llaman “ahorran el dinero de contratar a una persona” y su compañía les manda todos los empleados que necesiten cuando lo precisen.

Con ello, su apuesta se materializó cuando volvió a la capital gallega, donde fundó hace tres años la compañía Servicios Ganaderos de Monte do Gozo. Tras ese periodo, demostró que era, y continúa siendo, un joven entusiasta y digna referencia para la juventud de la comunidad. No pasó desapercibido. Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dio a conocer su historia este jueves, enmarcada en la iniciativa Talento Mozo, mediante el perfil público de Instagram @xuventudegalega.

DESTACAR SOBRE EL RESTO. “Me defino como una persona seria y responsable, a lo mejor demasiado para mi edad, soy una persona educada y con valores. Un poco ambicioso, me gusta luchar por mis proyectos, pero sobre todo soy humilde y creo que eso es en lo que más se fija la gente, por lo menos con la que trabajo”, admite Manuel al ser preguntado sobre sus valores: los rasgos que considera que han llevado a reconocerle en esta iniciativa tan necesaria de la Xunta.

Sobre ello, destaca que “es importante potenciar a los jóvenes”. “Desde luego creo que el primer impulso debería de ser desde la Administración”, señala, indicando igualmente las dificultades que ha experimentado para sacar adelante su innovador negocio: “Hoy ponerse de autónomo o montar una empresa es para gente muy segura, que no tenga miedo a fallar, ya que se puede buscar la ruina para toda su vida”.

“Necesitamos más oportunidades y sobre todo más visibilidad. Está claro que todo el mundo se merece una oportunidad para empezar, pero también pienso que tendrían que ayudarnos a hacernos más visibles”, añade asimismo, aplaudiendo el paso que ha dado el Gobierno autonómico con Talento Mozo en este sentido. “Hoy nos ayudan mucho las redes sociales y proyectos como el de Xuventude de Galicia y otras formaciones parecidas, que hacen ver la capacidad de la gente joven”, confiesa Fernández agradecido.

Sin embargo, matiza al respecto que los pequeños emprendedores deberían tener más apoyos para hacer llegar sus iniciativas a la sociedad, especialmente para “conseguir esa oportunidad” y así “demostrar lo que vale”. “Desde mi punto de vista estamos todos por igual, los jóvenes emprendedores y los empresarios ya formados”, apunta.

Del mismo modo, Manuel, quien explica que solo busca destacar en su trabajo, aprender, enseñar, mejorar para ser el número uno, rodeándose de gente que le ayude a cumplir sus sueños, manifiesta que dicho mérito ha ido para él por ser “la cara visible”, pero realmente no habría logrado “nada” sin el apoyo de su equipo: “Entre todos los que estuvieron y los que están al pie de cañón me ayudaron a poner a SG Monte do Gozo en mucha granjas, y tener la repercusión que hoy tenemos”.

“La gente joven somos el futuro, está más que claro, pero veo, desde mi punto de vista más personal, que la formación nos está jugando una mala pasada”, puntualiza el muchacho, subrayando con lucidez que venimos de una época donde los estudios son sinónimo de un buen trabajo y óptimas condiciones laborales, aunque ese razonamiento “debería ir cambiando y está cambiando”.

“Muchas veces la formación es sin vocación y creo que ese es el error”, mantiene el compostelano sobre la situación actual de ciertos estudiantes, recetando (como solución) que “una persona tiene que hacer lo que le gusta, tanto sea un jefe como un empleado. Haciendo lo que le gusta siempre lo hará bien”.