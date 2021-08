Una reunión después del crimen de Samuel Luiz delata a los autores

Hace justo un mes nos levantamos con la triste noticia del asesinato de Samuel Luiz, un joven coruñés de 24 años que trabajaba como auxiliar de enfermería en una residencia de mayores. No solo le querían en su puesto de trabajo, sus amigos y su familia destacaron del joven lo “cariñoso” que era y su preocupación siempre por ayudar a los demás. Algo que nos hace cuestionarnos aún más por qué tuvo que tener un final de vida tan triste.

Todo sucedió en una noche de fiesta muy esperada por Samu en la que una “jauría humana” terminó con su vida de forma despiadada a la salida de la discoteca coruñesa El Andén al grito de “maricón”. Alejando Freire García, Kaio Amaral Silva Costa, Diego Montaña Marzoa y su novia Kathy son los nombres de los primeros detenidos a los que días más tarde se sumaron dos menores: una chica con iniciales D.M.L y M.L.D.S

Hoy, tras 31 días de investigación, seguimos conociendo detalles de lo sucedido en A Coruña, en la madrugada del sábado 3 de julio, fecha que quedará en el recuerdo de todos.

Este lunes con el levantamiento del secreto de sumario, trascendieron los primeros detalles oficiales de la investigación, que pese a no cerrar ninguna línea, apunta en primera instancia a un malentendido con una videollamada como el origen.

En este sentido, el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior, Pedro Agudo, incidió en que “a fecha de hoy no está comprobado” que la motivación del crimen fuese la orientación sexual de Samuel y, si bien “no están cerradas esas líneas”, la investigación no es tajante al respecto. Habrá que esperar a que se confirme si existió o no homofobia como consideró mucha gente de su entorno desde un principio.

Otro aspecto clave en la investigación y que se dio a conocer durante la jornada de este martes fue que varios de los detenidos se juntaron en un parque céntrico de la ciudad para supuestamente comentar lo sucedido. Esta identificación fue posible gracias a la geolocalización de sus teléfonos móviles, a la que tuvo acceso la Policía.

Las principales pesquisas también confirmaron que el principal agresor, Diego había sido expulsado de la discoteca El Andén tras una discusión con su novia minutos antes de la brutal paliza.

IbrahimA: un HÉROE SIN ÉXITO. Tras sucesivos golpes a Samuel, los agresores se dispersaron, temiendo ser indentificados cuando llegara la Policía al lugar de los hechos. Tal y como se recoge en el sumario, la brutal paliza se había iniciado ante la discoteca El Andén y desde allí los jóvenes persiguieron a Samuel a lo largo de 150 metros. Tras intentar escapar, lo siguieron por la Avenida Buenos Aires hasta que terminaron con su vida en frente a la playa de Riazor.

En solo seis minutos los agresores consiguieron dejar a Samuel sin aliento. En lo que serían sus últimos minutos de vida, el senegalés Ibrahima intentó protegerle, sin éxito, con su cuerpo, para resguardarle de las múltiples patadas y puñetazos que recibió durante la brutal persecución. Ibrahima se jugó la vida por defenderle, e incluso recibió sucesivos golpes.

muerte por traumatismo craneoencefálico . La víctima habría fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico tras recibir golpes con una botella de cristal y con “un objeto metálico”, según se pudo conocer en las últimas horas. Agudo confirmó este lunes que se encontraron perfiles de ADN tras el análisis del propio cuerpo de Samuel, de su ropa y de la botella de cristal con la que lo agredieron.

Uno de los agresores sorprendió a Samuel por la espalda y le pasó un brazo alrededor del cuello hasta que logró obligarle a doblar las rodillas y lo derribó en el suelo golpeándole con los puños en su cara. La prueba está en los restos de tejido de piel de la ropa de Samuel hallados en uno de los autores de la paliza.

La Policía también halló en la misma persona restos de ADN en la botella rota que apareció junto al cuerpo de Samuel. Este objeto fue presuntamente utilizado para golpearle durante la mortal paliza. Ese arrestado, según aseguraron fuentes de la investigación, había abandonado El Andén con la botella en la mano.

Acusados de un delito de asesinato y de otro en grado de tentativa. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de varios establecimientos situados en todo el recorrido, las pruebas de ADN y la declaración de los testigos fueron determinantes para detener a los seis presuntos responsables de lo sucedido: Diego, Alejandro y Kaio permanecen en prisión; Kathy la novia de Diego (en libertad provisional) y D.M.L y M.L.D.S permanecen ingresados en un centro de internamiento.

Están acusados de un presunto delito de asesinato consumado por la muerte de Samuel y en grado de tentativa por la agresión a Ibrahima.

La investigación sigue abierta, analizando, entre otras cuestiones, si las pruebas recabadas podrían concluir en que detrás de la motivación hubo un delito de odio. En ese caso se aclararía la tipificación penal de los hechos.