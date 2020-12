Una segunda oportunidad para núcleos rurales abandonados

Miles de aldeas abandonadas en Galicia podrían tener en breve una segunda oportunidad gracias a una iniciativa del Gobierno gallego para devolverlas a la vida.

Con este fin, la Xunta pondrá a disposición de los ayuntamientos una plataforma informática que posibilitará el registro de los núcleos rurales abandonados y su difusión pública para que sus propietarios puedan ofrecer sus inmuebles en venta o alquiler.

Esta herramienta, de la que dio cuenta el presidente Feijóo tras el Consello, permitirá poner en contacto a propietarios de inmuebles en núcleos rurales abandonados con interesados en su adquisición o alquiler para proceder a la rehabilitación y puesta en valor de las zonas.

En la plataforma, que podrá estar operativa en el próximo enero, aparecerán datos como la descripción del inmueble, referencia catastral, situación urbanística, superficie, precio de venta o alquiler. Además, como adjuntos se podrán añadir fotos y planos del estado del inmueble.

Según el INE, en enero de 2019 existían en Galicia un total de 3.900 entidades de población rural abandonadas, de las que 1.889 son núcleos de población con 10 viviendas por lo menos o, en el caso de tener menos viviendas, acogieron no menos de 50 habitantes. Además, hay 2.011 entidades dispersas, con características que no permiten cualificarlas como núcleos de población al no conseguir las condiciones indicadas.

Para la aplicación de esta herramienta que establece la Ley de Rehabilitación de 2019, la Xunta invitará a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y al Colexio de Axentes da Propiedade Inmobiliaria a colaborar en la iniciativa.

Otros acuerdos. La reunión del Gobierno autonómico aprobó el Programa estadístico para 2021, a través del que la Xunta realizará el próximo año 192 estadísticas. De ellas, 151 se centrarán en la población, sociedad, economía y en el mundo laboral que aumentan la oferta informativa para Galicia, proporcionada por los sistemas estadísticos estatal y europeo. Las 41 actuaciones restantes permitirán profundizar en la difusión de toda la información disponible sobre Galicia.

Además, el Consello analizó dos nuevas ayudas para la mejora de los parques empresariales y la creación de nuevos viveros industriales. Amabas convocatorias se abrirán a principios del próximo año y se prevé que permitan la movilización de 4,3 millones.

La Xunta reserva 2,3 millones a la orden de mejora de las infraestructuras de los parques empresariales, con la que espera apoyar a unos 28 proyectos y movilizar más de 3 millones. Por otra parte, se destinarán 800.000 euros a la creación de viveros industriales de empresas.