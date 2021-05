Una travesía gallega por Afganistán: seis puntos para paliar el terrorismo yihadista

Kabul, Kandahar, Herat, Qala i Now, Ludina, Moqur: paradas obligatorias del teniente coronel de la Brilat Roberto Domínguez González. Recorrió durante siete meses el territorio afgano para mentorizar a sus Fuerzas e Instituciones de Seguridad y dotarlas de “capacidades suficientes para hacerse cargo de su propia seguridad” frente a los ataques talibanes.

“Nunca he tomado tanto té, los afganos lo beben a todas horas”, recuerda el militar gallego, quien en 2010 llegaba al país cuando era comandante. “Tampoco podré olvidar ese cordero envuelto en papel de periódico”, añade. Siempre lo comía cuando tenía que desplazarse fuera de base.

Con amplia experiencia en conflictos mundiales, habiendo prestado su apoyo en ocho misiones, Domínguez relata que esta fue, sin duda alguna, la “más bonita” de las que ha participado. No obstante, toda rosa tiene su espina: “También la más peligrosa”.

De aquella, formaba parte del equipo de asesoramiento y enlace (OMLT) con el ejército afgano. Un grupo constituido para entrenar, asesorar, ayudar y asistir a las Fuerzas e Instituciones de Seguridad autóctonas, aprovisionándolas de los recursos necesarios para que pudieran combatir el terrorismo yihadista.

En su caso, Domínguez se encargó de mentorizar al personal del cuartel general de una Brigada del Ejército Nacional Afgano (ANA), teniendo como objetivo que esta pudiese “asumir sus cometidos” operativos y así hacerse cargo (en un futuro próximo) de sus responsabilidades.

“Hacíamos instrucción con ellos, comíamos con ellos y hacíamos misiones con ellos, vivíamos casi todo el tiempo con ellos”, resalta el teniente coronel, quien viajó por numerosas ciudades de Afganistán, como Kabul, Kandahar, Herat, Qala i Now, Ludina o Moqur, mientras estaba realizando esa misión, visitando tanto bases afganas como de otros países aliados.

“Durante una misión en Afganistán no hay dos días iguales”, comenta, explicando que siempre surgen cosas nuevas “que hacen que estés en una tensión constante”. Desgraciadamente, fueron varios los soldados afganos con los que había convivido que fallecieron cumpliendo su misión. También otro compañero español, que estaba desactivando un artefacto explosivo localizado en una carretera por la que debían pasar en una de tantas misiones.

“Esos momentos son muy difíciles”, subraya el militar, que no dudaría ni un instante en volver ahora si así tuviese que ser: “Por supuesto que volvería a Afganistán o a cualquier otra zona de operaciones. Es mi trabajo, es lo que he elegido y para eso me preparo todos los días”, afirma el teniente coronel, que tras siete meses, desde septiembre a marzo de 2011, volvió a casa.