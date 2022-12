Unai Sordo traslada el apoyo de CCOO a la continuidad de Ence

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, realizó en la jornada de ayer una visita a la factoría de Ence en Pontevedra, donde aprovechó para trasladar su “apoyo incondicional” a los trabajadores con respecto a sus movilizaciones en defensa de continuar con la actividad en la fábrica de Lourinzán.

“En estas situaciones nosotros nos mojamos y todas las instituciones tienen que hacer lo propio”, señaló un Sordo que abogó por la compatibilidad del cumplimiento de las normas ambientales con la actividad productiva y la creación de empleo, a la vez que ha criticado la postura de los gobiernos y censuró que, en estos asuntos, señaló, “se excusen y se pongan de perfil”.

El secretario general estuvo acompañado en su visita por la secretaria xeral de Comisiones Obreras en Galicia, Amelia Pérez Álvarez, así como con la responsable de este sindicato en Pontevedra, Pilar Mosquera.

Con motivo de la visita, el líder de CCOO aprovechó para enviar un mensaje de apoyo y expresar la “solidaridad y empatía” del sindicato con las trabajadores frente a la delicada situación de este complejo industrial en la que, señaló, “hay poco margen para actuar” al estar todavía pendiente de la decisión del Tribunal Supremo acerca de la legalidad de la prórroga por 60 años de la concesión que permitía a esta ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta el año 2073.

Asimismo, durante esta visita, Sordo también ha estado acompañado por directivos de Ence, reuniéndose posteriormente con los comités de empresa de la fábrica y de sus oficinas, en los que Comisiones Obreras cuenta con mayoría de representantes.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence, Ana Cedeira, insistió en que no existe “opción al traslado”. “Si hay una sentencia favorable nos quedamos, si hay una sentencia desfavorable la empresa cierra”, zanjó Cedeira.

En esta línea, el presidente del comité de fábrica, Manuel Rivas, explicó que a día de hoy la fábrica de Ence trabaja al 50% de su capacidad después de iniciar su actividad abasteciéndose con aguas residuales de la depuradora de Os Praceres. Los trabajadores, por su parte, esperan que en unos diez días la fábrica pueda estar ya al 100% de su producción.

pensiones. Aprovechando su visita a Pontevedra, Sordo se pronunció también acerca de otros frentes. En esta línea, el líder de Comisiones Obreras señaló que ni “comparte” ni ve “la necesidad” de incrementar el período de cálculo de la base reguladora de las pensiones, por lo que rechaza sentarse a negociar a no ser que exista un “consenso político suficiente” al respecto.

“No estamos por la labor, ni siquiera de negociar ninguna medida que no venga avalada por un consenso político suficie, aseveró este frente a los medios de comunicación, añadiendo más tarde que la mencionada reforma “tendría un efecto económico neutro” de modo que, “si no ahorra costes a la Seguridad Social no será tan inexcusable tomar esta medida respecto a la Comisión Europea”.

Asimismo, Sordo desmintió las informaciones que vinculan la prórroga del contrato de relevo a la conformidad del sindicato para “incrementar el período de cálculo” propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Esto no es cierto”, apuntó el líder sindical. En este sentido, señaló que, en materia de pensiones, la postura de CCOO es que debe “haber amplios consensos políticos y sociales” , por lo que el alargamiento del período de cálculo “ni siquiera es una recomendación incluida en el Pacto de Toledo”.