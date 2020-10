Unanimidad para abordar la reactivación gallega mientras sube la tensión española

El portavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, manifestó que se siente “cómodo” con la postura de su formación, liderada por Pablo Casado, de rechazar la moción de censura presentada por Vox, pero también la gestión que realiza el Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado por el debate de la moción que tendrá lugar a partir de hoy en el Congreso, Puy reflexionó sobre que “la polarización de la política española no es buena en ningún sentido, ni para combatir la pandemia ni para superar la crisis en la que estamos”. Al hilo de su reflexión, destacó que la democracia española fue “consensuada” y se caracterizó por “grandes acuerdos”. Así, sostuvo que las fuerzas políticas más “centradas” políticamente hablando deberían ser capaces de “atraer” de los “extremos” al centro al resto de formaciones o de “llegar a acuerdos que minimicen el impacto del populismo de izquierdas o derechas”. Con este telón de fondo, Puy dijo que sobre la censura “deben decidir” los compañeros del grupo parlamentario del Congreso, si bien ya se adelantó que el PP no está de acuerdo con ella. “Le corresponde a ellos decidir”, dijo, en referencia a expresar cómo no apoyar la moción y, al tiempo, tampoco “apoyar” al Gobierno.

Para el dirigente popular también es una “buena oportunidad” para que el PP “manifieste a los españoles cuáles son sus intenciones, su programa y presentarse como el gran partido liberal reformista conservador” que es.

Mientras, tanto nacionalistas como socialistas gallegos coincidieron al considerar que la iniciativa presentada por el partido liderado por Santiago Abascal solo busca “crispar” y “tensionar” la política en un momento en el que los esfuerzos deben de estar centrados en hacer frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dejó claro que su formación no va a apoyar esta moción de censura de la “extrema derecha” que lo “único que hace es introducir más crispación y más descrédito en la política” en un momento en el que “los ciudadanos están preocupados por qué pasa con su salud, su futuro, sus empresas o su empleo”.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, calificó de “irresponsable” la iniciativa presentada por Vox que solo “busca tensionar” con “argumentos populistas, demagógicos y falaces” .