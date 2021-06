Unha multitudinaria marcha percorre Santiago para esixir "un novo modelo eólico"

Unha multitudinaria marcha percorreu Santiago con motivo do Día do Medio Ambiente, que se celebra este sábado, para reclamar "un novo modelo eólico" para Galicia e a "paralización" de "todos" os proxectos que se atopan en tramitación.

En declaracións aos medios antes de participar na manifestación, o presidente da entidade ecoloxista Adega, Roi Cuba, advertiu do "impacto sobre o territorio" que levarán os parques eólicos proxectados, polo que pediu unha avaliación ambiental estratéxica.

A mobilización, convocada baixo a lema 'Eólica Así non!' por máis de 20 colectivos e plataformas de Galicia entre os que se atopa Adega, partiu pasadas as 12,15 horas da Alameda compostelá, onde os asistentes se congregaron con pancartas con mensaxes como 'O capital bótanos do rural ' e 'Pacto Verde europeo. Futuro negro galego'.

SANTIAGO. EUROPA PRESS