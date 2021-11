Urbanismo seguro: un millón de gallegos viven en concellos con el PXOM ya actualizado

Galicia sigue avanzando en su apuesta por “el urbanismo responsable”, dado que “un millón de gallegos viven al amparo de un plan que les garantiza un urbanismo seguro” en 111 municipios (en torno al 35% de los 313 de la comunidad) con un plan general de ordenación municipal actualizado.

Así lo destacó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la firma de la aprobación definitiva del PXOM del Ayuntamiento de Folgoso do Courel (Lugo), un acto al que también acudió la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, concretando además que, mientras en 2009 había 77 ayuntamientos sin ningún planeamiento, hoy solo hay 15, a los que la Xunta podría facilitarles “si lo precisan el 100% del coste del planeamiento”, indicó.

“Esto quiere decir que en los últimos años hemos dado pasos muy significativos para conseguir un urbanismo con un corpus normativo adaptado a los nuevos tiempos y desafíos”, recordó, además de subrayar que, con la aprobación definitiva de su plan, Folgoso do Courel abre una nueva etapa, con una ordenación urbanística que le aporta capacidad para tutelar el asentamiento de hasta 1.400 vecinos durante, por lo menos, las próximas dos o tres décadas.

“Estamos hablando de un plan que será un pilar indiscutible al servicio del ayuntamiento, para ordenar el territorio de manera equilibrada, incluidos los núcleos rurales; proteger los lugares de Seceda y Froxán, declarados BIC como Lugares de interés etnográfico; contribuir a fijar población en el rural; fomentar el uso de viviendas vacías; potenciar el turismo natural y hacerlo compatible con el resto de actividades económicas”, explicó.

PLAN ESTRATÉGICO de OS ANCARES-O COUREL. El presidente se refirió a este municipio como ejemplo de lo que significa la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente. Así, Folgoso do Courel es el segundo concello con más superficie incluida en espacios protegidos –18.500 hectáreas–; pertenece al Xeoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel, el primero y único de la Comunidad; y forma parte de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Sierras do Oribio y del Courel.

“Y, en las próximas semanas, activaremos el Plan estratégico de los Ancares-O Courel para impulsar todo el potencial de la naturaleza, el paisaje, la etnografía y la economía de estas dos zonas emblemáticas”, anunció. También precisó que esta hoja de ruta para los próximos cinco años, que abarca a casi el 30% de la Red Natura 2000, estará dotada con 3 millones de euros e incluirá a una docena de ayuntamientos.

Núñez Feijóo concluyó refiriéndose al compromiso de licitar entre finales de este año y principios de 2022 el primer tramo de la vía LU-651 que une Ferrería Vieja con Seoane do Courel, con una inversión de 3 millones de euros, y de llevar a cabo la construcción del área recreativa de Mogoxe, con una inversión de 300.000 euros, así como la creación de un mercado de productos agroalimentarios.