Urgen más buses en Vigo por el exceso de los aforos

La pandemia ha aflorado uno de los males endémicos del transporte urbano de Vigo: la aglomeración y masificación de viajeros en los autobuses, fundamentalmente en las principales líneas, provocando la ira de los cientos de usuarios que denuncian que les resulta imposible mantener la distancia de seguridad para evitar un contagio, ya que ni concello ni concesionaria aumentan el número de vehículos.

La primera persona en alzar la voz ante el grave problema que representa “hacinamiento” , especialmente en la línea de primera hora hacia el Hospital Álvaro Cunqueiro, fue el neumólogo Rafael Bandrés. Se queja de que el exceso de aforo pone en peligro a los usuarios por la proximidad entre los viajeros.

En este escenario, la única medida aplicada por el gobierno de Abel Caballero para abordar el problema ha sido reforzar la vigilancia del aforo de los autobuses, provocando situaciones como la del pasado martes, cuando la Policía Local paró a un bus que llevaba 13 ocupantes más de los permitidos, procediendo a desalojar a una parte de los usuarios

Ante la grave situación, los portavoces de la oposición del PP, Alfonso Marnotes, y del BNG, Xavier P. Igrexas, reclaman a Caballero que ordene a la concesionaria poner en servicio más vehículos, además de aumentar la frecuencia de los viajes, especialmente en horas punta.

Para el edil del PP resulta “vergonzoso” que el gobierno vigués haya optado por “desalojar” a los viajeros cuando se observa un exceso de aforo.

El portavoz del BNG indica que la concesionaria, Vitrasa, asegura no estar obligada a cumplir los límites de aforo por tratarse de buses urbanos y que el personal no tiene constancia formal de cual es el tope comunicado desde el concello de Vigo.

El alcalde Abel Caballero ratificó ayer que la Policía Local vigila que se cumplan los aforos, que asegura que se fija “de acuerdo con la autoridad sanitaria, porque no lo establece el concello de Vigo”. Así, el regidor remite a Sanidade para abordar los límites del transporte local. “Todo lo que tiene que ver con aforos es competencia sanitaria, no de las corporaciones locales. Nosotros los cumplimos, podemos establecer criterios más rigurosos pero no más laxos”, argumentó.

XUNTA Ante estas afirmaciones de Caballero la Xunta explicó que durante la pandemia pidió al concello olívico que aumentara el número de vehículos para cumplir las medidas de seguridad. Inciden en que “teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas, y, en aras de preservar la distancia de seguridad entre los pasajeros” piden de nuevo al gobierno de Vigo que “colabore” incrementando tanto las frecuencias como las líneas.

La concesionaria del servicio municipal, Vitrasa, rehusó ayer valorar las demandas de usuarios y de los partidos en la oposición.