Usucapión, la clave que decidirá la propiedad del pazo de Meirás

A Coruña. El abogado principal de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, defendió este miércoles que sus clientes pueden poner a la venta “cualquier propiedad que sea suya”, al ser preguntado por el anuncio de la Casa Cornide, antes iniciarse el juicio sobre el Pazo de Meirás

“Han declarado los impuestos de la herencia de su madre y pueden poner a la venta cualquier inmueble de su propiedad”, recalcó después de que el edificio del siglo XVIII, sobre el que se reclama su devolución al patrimonio público, apareciese puesto a la venta en un portal web inmobiliario.

También aprovechó para comentar sobre la vista judicial en marcha que lamenta “que por parte del Estado hay una tentación de intentar politizar un asunto que es meramente jurídico”. “No se trata de decidir si Franco era bueno, malo o regular”, indicó.

Y sostuvo que aún “en el hipotético caso que el Estado lo hubiera adquirido en el 1938”, sus clientes son los propietarios “por la posesión pacífica como dueños desde 1975 asumiendo costes de la obra de la reconstrucción” en el incendio ya que en ese momento “el Estado no se acordó que no era suyo porque sabía que no era suyo”, apuntó.

En cuanto a la Casa Cornide, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, consideró este miércoles el anuncio de la venta por la familia Franco como “una actitud más de desprecio a la legalidad y al público”.

Rey aseguró que el inmueble de la Cidade Vella es “un activo patrimonial de carácter público” y que el concello lo reivindica y trabaja en su recuperación “para el patrimonio de las coruñesas y coruñeses”. Y recordó que el pleno de la Corporación acordó el impulso de la declaración BIC del edificio. e.p./A.m.