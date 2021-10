Vara cree que hay que aplazar la reunión de Feijóo sobre financiación

VALENCIA. EP. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este domingo que "probablemente haya que aplazar algunas semanas" la reunión convocada el 2 de noviembre por el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre financiación autonómica con líderes de varias comunidades. "Antes tenemos que vernos nosotros", ha explicado. Vara, secretario de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva del PSOE, ha declarado en el último día del 40 Congreso Federal que pretende contactar con Feijóo "esta tarde o mañana" para plantearle que quiere que sigan trabajando "juntos por los problemas comunes", además de buscar fechas para poder verse "adecuadamente".

En general, el presidente extremeño ha reafirmado que lo que él quiere es que haya una posición común de los barones socialistas con la financiación autonómica, si bien ha indicado que cuando se reúna con presidentes del PP lo hará como "frente institucional" y con los del PSOE será "de partido". En esta línea, ha defendido un mayor contacto entre presidentes autonómicos "no solo en este grupo" y sin un motivo concreto, ya que "vienen tiempos llenos de oportunidades y sería muy bueno". Es algo que ha destacado que analizó con los presidentes de Andalucía y Castilla y León, los 'populares' Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. "Tenemos que vernos más", ha insistido.

"MOMENTO MUY COMPLICADO". En el caso del presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Vara ha señalado que habló ayer con él y que pretenden reunirse, aunque todavía no tienen fecha porque el calendario es "muy complicado". También ha remarcado que es un momento complicado por el actual proceso de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mientras las reglas fiscales siguen suspendidas en la UE. "No digo que no sean reales --ha precisado--, pero están sometidos a unas limitaciones". Y ha hecho notar que ahora hay fondos extraordinarios por la crisis y "no puedes hacer un modelo pensando que van a estar toda la vida". Es algo que a su juicio hay que ponderar y hablar internamente en el PSOE y en lo que pretende trabajar en su nuevo puesto en la Ejecutiva.

En este escenario, respecto a si el nuevo modelo de financiación será realidad esta legislatura, Vara ha dicho que depende de "lo rápido" que sea capaz de ir el Gobierno. "Nos metemos en un ciclo electoral tan pronto como a alguien se le ocurra convocar elecciones", ha añadido. Sobre el acuerdo en materia de financiación del 40 Congreso del PSOE, el mandatario extremeño ha reconocido que "no podían ir mucho más allá", pero ha llamado a intentar llegar a "pequeños acuerdos" que permitan uno general.