Veinte joyas coruñesas en peligro están en la Lista Roja del Patrimonio

La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, con el fin dar a conocer y proteger aquella parte de nuestro Patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro.

Recoge elementos del patrimonio histórico español sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Los criterios de inclusión en la Lista –que se elabora bajo la supervisión de una comisión científica formada por especialistas– se basan en la importancia histórica y arquitectónica del elemento, en el estado en que encuentra y en el riesgo que recaiga sobre él.

En Galicia, de la mano de la Asciación para a Defensa do Parimonio Cultural Galego (Apatrigal), socia de Hispania Nostra, existen 50 joyas, edificaciones o enclaves, incluidas en este listado. Todos ellos amenazados por un riesgo grave de destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores patrimoniales. De las 50 gallegas, 20 están en la provincia de A Coruña, 7 en la de Lugo, otras 7 en Ourense y las 16 restantes, en Pontevedra.

A CORUÑA Comenzamos esta serie de joyas del patrimonio gallego en peligro con las situadas en la provincia de A Coruña. Todos ellos elementos históricos en la Lista Roja de Hispania Nostra, con la colaboración de Apatrigal:

Casa renacentista en A Vacariza, concello de Dumbría: construcción original del siglo XVI de planta rectangular con dos alturas. En un Bien Catalogado y los tres escudos de su fachada están declarados como Bienes de Interés Cultural. Ruina progresiva. Sillares desprendidos, falta del tejado e invasión de la maleza. Interior con escombros.

Castillo del concello de Mesía: construcción medieval. Los orígenes de la fortificación se remontan al siglo XIII, sin embargo, las primeras noticias documentales que se conservan atestiguan que el castillo fue construido por Gonzalo Díaz de Mesía en el sigo XIV. Bien de Interés Cultural, su conservación es pésima, parcialmente derruido.

Telleira de Quintáns, en Rianxo: Construcción para fabricar tejas, el horno es rectangular con calera abierta al río Ulla. Se producía teja grande, para aleros, de las que se hacía menos, y teja normal. Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rianxo, se conservan los muros perimetrales. El horno y la vivienda de los “telleiros”, así como el embarcadero y la “eira” permanecen.

Casa rectoral de O Canedo, Monfero: Siglos XVII-XVIII, por su proximidad, formaba conjunto con la iglesia de San Pedro de estilo barroco, que se encuentra en muy buen estado. Bien Inventariado (Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia - Nivel I: Integral). El exterior de la Casa Rectoral se halla en buen estado mientras que el interior está derrumbado y presenta un precario estado.

Ermita de San Bartolomeu, Monfero: En plenas Fragas do Eume fue construida entre los siglos XVI y XVII. Bien Inventariado (Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia - Nivel I: Integral). La ermita se encuentra en mal estado de conservación. La cubierta está derrumbada y solo se conservan los muros, un arco central y la pequeña espadaña. Además, la estructura está rodeada de maleza.

Casa de la Sirena, Mugardos: edificio singular que se sitúa en el Cantón de Cora, en pleno paseo marítimo de la villa de Mugardos. Si bien en los catálogos elaborados por José Ramón Soraluce Blond y Xosé Fernández Fernández el inmueble se data en el siglo XVI, es probable que cuente con reformas del siglo XVII y XVIII. EN el siglo XX se acometen las reformas que alteraron su configuración original. Bien catalogado (Plan General de Ordenación Municipal). Catálogo de Patrimonio Cultura de Galicia (Grado 2). El interior está totalmente arruinado.

Capilla de San Xoán de Mosteiro, Ortigueira: Iglesia parroquial de una única nave y ábside rectangular. Posee un pórtico de piedra que resguarda la entrada, cubierta de madera vista con artesonado y restos de frescos en el altar mayor. Bien Inventariado (Ley 8/1995 del patrimonio cultural de Galicia). Está en estado de abandono y ruina inminente.

Pazo de Baldomir, Bergondo: fue construido entre finales del siglo XVII y principios del XVIII por el regidor perpetuo de la casa de Baldomir por aquel entonces Diego Antonio de Ribera Taybo y Fernández Varela. Tras sufrir un incendio en 1990 el estado de la edificación pasó a ser ruinoso. A mediados de esa década una sociedad construye una urbanización privada en los terrenos del Pazo, quedando este delimitado por un muro de contención y segregado. Bien Catalogado (Ley del Patrimonio Cultural de Galicia de 4 de Mayo de 2016). Alto riesgo de incendio por la masa forestal descontrolada en la finca, erosión por acción meteorológica, riesgo de derrumbe.

Casa da Cadea, A Pobra do Caramiñal: una de las escasas muestras de esta tipología en Galicia. Edificio ligado a los señores de la Torre de Xunqueiras que administraban justicia en esta villa. El edificio fue construido a finales de la década de los ochenta del siglo XVIII. Bien Inventariado (Ley 8/1995 del patrimonio cultural de Galicia). Estado de ruina y abandono. Hace unos años se previó incluso, por parte de la Administración Local, comprar el inmueble para demolerlo y acomodar algunos de sus sillares en una nueva construcción. Está en ruina y peligro de desaparición.

Torre da Penela, Cabana de Bergantiños: Única torre de origen mediaval que se conserva de las tres (o cuatro) que ahí se encontraban. Bien de Interés Cultural. Está en ruinas, el exterior permanece en pie pero en el interior se han desplomado la práctica totalidad de los pisos.

Pazo de Goiáns, Boiro: símbolo del señorío que entre los siglos XV y XIX regía buena parte del Barbanza, en la provincia de A Coruña. Fue construido por los Fandiño Gayoso a mediados del siglo XVI, posiblemente sobre una torre defensiva anterior. Es BIC, catalogado prola Xunta y protegido por el plan urbanístico. Está en la lista para concienciar a su propietario, una administración pública. El conjunto se encuentra en peligro de derrumbe, han robado elementos, se desprenden piedras de las fachadas y parte del tejado se derrumbó.

Casa rectoral de Corcoesto, Cabana de Bergantiños: la primera referencia a la actual casa rectoral se encuentra en el Libro eclesiástico en el expediente del Catastro de Enseada en el año 1753. Conjunto compuesto de casa consistorial, hórreo y palomar. Protección urbanística: Grado 2 y 3. Derrumbe de las cubierta de la Casa Consistorial y del palomar.

Parque do Pasatempo, Betanzos: la idea es concebida por Don Juan, uno de los hermanos García Naveira, quien dirigió personalmente todos los trabajos realizados en los más de 90.000 m2 de los que constaba el recinto originalmente. Se comenzó a construir en 1893 y no fue hasta 1914 cuando se acabó. Está en proceso de incoación a BIC. Tan sólo se conserva una séptima parte de la superficie original y pese a haber recibido una dudosa restauración en la década de los 90 del siglo pasado, en la actualidad el estado es de dejadez y deterioro.

Casa do Cortés, Bergondo: Según los datos de la ficha catastral y el catálogo de edificaciones singulares de las normas subsidiarias la casa fue construida entre en el año 1900 y el 1905. En el momento de su construcción se trataba de una arquitectura de cierto eclecticismo y riqueza en los materiales y terminaciones que reflejaba la pudiente posición de los propietarios de la villa. Bien Catalogado (Ley del Patrimonio Cultural de Galicia de 4 de Mayo de 2016). El estado de la edificación es ruinoso, en alto riesgo de derrumbe, erosión y pudrición por acción meteorológica y vegetal.

Casa Bailly, Cambre: El complejo fue construido durante los años 20 por encargo de Julio López Bailly, concebido primeramente como hotel y utilizado finalmente como lugar de veraneo. Originalmente se trataba de un complejo de 30.000 metros cuadrados que constaba de 22 habitaciones, pero sufrió varios incendios en el siglo pasado. Nivel de protección ambiental. En estado de absoluta ruina, sufre vandalismo constante. Llena de escombros y graffitis. El primer piso es inaccesible.

Antiguo convento de Nosa Señora das Donas (o de Las Cascas), Betanzos: En el mismo lugar en el que hoy se encuentra el convento de As Donas, se cree que con anterioridad existieron unas dependencias monacales que las fuentes medievales citan bajo la denominación de San Pelayo de Genrozo. Sus orígenes no están muy claros, pero posiblemente el cenobio, habitado por una comunidad de monjes benedictinos, dataría del siglo XI El convento de As Donas, a lo largo de los siglos XIX y XX ha sufrido importantes alteraciones en su estructura original así como sucesivas destrucciones de sus partes integrantes (sobre todo en la década de 1990). Actualmente, de las antiguas dependencias conventuales, tan solo quedan en pie íntegramente los muros del lado oeste del edificio principal. sin protección específica, está Ruinoso. El edificio carece totalmente de cubierta y es invadido periódicamente por la maleza.

Pazo de O Casal, Brión: Documentación existente vincula la propiedad del pazo a los condes de Altamira desde el siglo XVII. Pazo barroco con capilla dedicada a San José, restos de una torre redonda muy alterada, palomar, chimenea-lareira, patín exterior, hórreo de siete pies, cruceiro, y casa de rentas anexa. Bien inventariado (Ley del Patrimonio Cultural de Galicia), está en ruina, sin techo salvo la capilla. Alteraciones historicistas.

Barrio de Ferrol Vello: el elemento nuclear y originario de la actual ciudad de Ferrol. En 2001 declarado Área Integral de Rehabilitación, y en 2011, Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico. Degradado y deshabitado –el 49% de las viviendas están desocupadas–. La mayoría de sus edificios se encuentran en muy mal estado, con derrumbes.

Monasterio de Santa María de Monfero: En el siglo XII se inicia la construcción de la iglesia románica, de la que quedan sólo algunos restos menores. Monumento Histórico-Artístico (1931). La iglesia se encuentra en buen estado de conservación debido a que ha sido intervenida recientemente. El resto de dependencias del convento se encuentra en ruinas. Está en la Lista Roja debido a la pérdida todal de las dependencias del monasterio

Sanatorio de Cesuras: edificio de estilo modernista proyectado entre los años 1922 y 1924 por el arquitecto Antonio González Villar. No se terminó la obra paralizándose en el año 1931. Previsto como sanatorio tuberculoso, el edificio se emplazó en este lugar por su altitud y clima sano. Carece de protección específica, su estado de conservación es de abandono y en ruinas. En 2013 se inició un proyecto de rehabilitación para convertirlo en centro de día y geriátrico, por más de dos millones, pero no se realizó.