Veintiséis nuevos fallecidos por covid postulan esta semana como la más letal de la octava oleada

Santiago. Si el pasado martes la comunidad gallega amanecía sobresaltada por los 25 fallecidos registrados durante el domingo y el lunes, este todavía ha sido peor: un total de 26, lo que la postula como seria candidata a convertirse en la semana más letal de toda la octava ola y, de seguir a este ritmo, en una de las peores de la pandemia en lo que a número de fallecimientos se refiere.

El récord actual en este 2022 serían los más de sesenta muertos acumulados la pasada semana, que suponen prácticamente la mitad de los que se habían registrado a lo largo de todos los meses anteriores, que andaban en los 120 óbitos de media. Sin haber llegado tan siquiera a la mitad del mes, esa marca parece un chiste con el ritmo que llevamos este julio.

Más en concreto, las víctimas notificadas por la Consellería de Sanidade este martes tenían edades comprendidas entre los 64 y los 96 años, y se correspondían a siete días distintos, contabilizando víctimas desde el pasado 1 de julio. Así, según los datos aportados por el Sergas, el 1 de julio falleció un hombre de 84 años en el área sanitaria de Ferrol.

Además, notificó un nuevo óbito correspondiente al día 6, un varón de 84 años en el área de Lugo-A Mariña-Monforte; y al día 7, una mujer de 78 en el área de Vigo.

Con todo, la mayoría de las nuevas muertes (23) de las que se informó se correspondían a entre los días ocho y once de julio. Así, el viernes 8 murieron 10 personas diagnosticadas de covid, tres de ellas correspondientes al área de Vigo (tres hombres de 77, 81 y 96 años) y otras tres a la de Lugo (mujeres de 89, 94 y 95 años).

A estas hay que sumar dos víctimas en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras (un hombre de 77 años y una mujer de 91), una en la de Pontevedra-O Salnés (un hombre de 82) y otra en la de Santiago-Barbanza (un varón de 80 años).

En cuanto al sábado día 9, el Sergas registró seis fallecidos: dos en el área de A Coruña-Cee (mujeres de 64 y 89 años), una en la de Santiago-Barbanza (mujer de 64 años), una en la de Pontevedra (mujer de 87 años), una en la de Ferrol (mujer de 88 años) y una en la de Lugo (hombre de 90 años).

Del mismo modo, el domingo diez murieron diagnosticadas de covid cuatro personas, concretamente en las áreas de A Coruña (mujer de 72 años), Vigo (hombre de 81), Ourense (varón de 88) y Lugo (mujer de 93). Finalmente, en la jornada del lunes hubo otros tres fallecimientos en el área de Vigo (un hombre de 76 años), en la de Lugo (una mujer de 76) y en la de Pontevedra (una mujer de 88 años).

Como puede observarse, la víctima más joven fue la mujer de 64 años fallecida en el distrito de Santiago. Con estos 26 nuevos óbitos, los fallecimientos relacionados con la pandemia que registra hasta la fecha la Consellería de Sanidade se elevaron hasta los 3.689.

A CORUÑA, SANTIAGO Y LUGO REDUCEN LA PRESIÓN ASISTENCIAL. Y a pesar de la alerta que supone un número de víctimas tan elevado, Galicia tiene una jornada más para recuperarse del sobresalto sufrido en los hospitales al comienzo de la semana, cuando el total de ingresados llegó a los 932, quedándose a poco más de centenar y medio del máximo de la primera ola. Este martes la presión hospitalaria se mantuvo estable, sin cambios, en esos 932 ingresados.

Esta estabilidad se produce porque los hospitalizados bajaron en tres áreas sanitarias (A Coruña-Cee, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña-Monforte), mientras que no variaron en la de Ferrol.

Mientras tanto, el número de casos activos experimentó un notable descenso, hasta los 14.539 (672 menos que el lunes). Se trata de una importante bajada pero, a estas alturas, el número de casos activos no es tan fiable como hace meses, pues se sabe que muchas personas que realizan las pruebas de autodiagnóstico y resultan positivas, terminan por no comunicarlo al Sergas, por lo que no contabilizan como activos. e.p.