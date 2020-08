Viticultura heroica en las célebres bodegas de la Ribeira Sacra

Hoy nos toca hablar de las uvas, para muchos una materia prima muy valorada. Viajamos en el tiempo para saber un poco más del mundo vinícola, ya que detrás de una copita de vino –muy apreciada por muchos gallegos– hay meses y meses de trabajo detrás.

La introducción de la viticultura en Galicia data de la época de los romanos y cuenta con una larga tradición en las comarcas bañadas por los ríos Sil y Miño o las Rías Baixas. El impulso a la producción del vino se materializó a finales del Siglo XX y al principio del Siglo XXI, cuando se realizó una apuesta decidida por la calidad y el impulso de los controles de calidad mediante denominaciones de origen específicas.

Son sorprendentes las cifras y es que: en Galicia hay casi 10.000 hectáreas destinadas a la producción vitivinícola, controladas por seis denominaciones de origen y que producen casi 50.000 toneladas de uva. En conjunto, están registradas más de 450 bodegas y casi 16.400 viticultores. ¿Que os parecen estas cantidades? Para mi, son muy sorprendentes.

Si eres de vino ya estás tardando en pasarte a conocer algún bodegón. Podrás saborear albariño, treixadura, mencía, godello, loureira, caíño blanco, brancellao y hasta más de 20 variedades de uvas autóctonas, combinadas en sabias proporciones en bodegas señoriales, rústicas o vanguardistas. Hay para elegir.

Una de las denominaciones de origen es la de Ribeira Sacra. En este entorno podemos encontrarnos con un gran número de adegas y viñedos. Abadía da Cova, Regina Viarum, Ronsel do Sil, Val do Frade y Vía Romana son algunas de ellas.

conocemos vía romana. Esta bodega está situada en la subzona de Chantada, siendo la zona más afrancesada del lugar. “Son vinos más sutiles, más aromáticos y menos potentes que en otras zonas”, detalla Juan Luis Méndez, gerente de la bodega. Eso sí, se debe tener en cuenta que la Ribeira Sacra es una zona pequeña y todos tienen unas características comunes.

así se elaboran los vinos. Allí se ofrecen cuatro tipos de vino: mencía, godello, barrica y selección de añada. Desde el primer día se elaboran “sin prisas” buscando viñas con poca producción para que lo que aporten sea calidad, por encima de la cantidad. Eso conlleva a que después los vinos estén el tiempo que necesiten en depósito y otro tanto en botella antes de salir al mercado. Por lo general, este período oscila entre los 12 y 36 meses. “Los tiempos del vino los marca el propio vino y no el mercado”, destaca. Para la selección de uva hay dos personas que se encargan de escoger racimo a racimo para que no entre en el depósito nada que no esté en buen estado. Como vemos, un trabajo muy importante en viña.

vendimia de héroes. Lo que es en el Consejo Regulador de la Ribeira Sacra todas las bodegas buscan describir la vendimia como “heroica”. Este tipo de plantación proviene de los romanos y el trabajo es manual con pendientes del 75% . Los trabajadores tienen que carretear la vendimia a la espalda y subir por la montaña con mucho peso. “Hay pequeñas cosas que mecanizan pero hay excepciones como los raíles”, detalla Méndez. Esta es la explicación de esta calificación.

La vendimia se realiza anualmente. En el caso de la Ribeira Sacra empieza cada temporada a mediados de septiembre aunque este año ya está comenzando en estos últimos días de agosto. Suelen vendimiar 14 personas y el trabajo en bodega está adjudicado para otras ocho.

la climatología. Las parcelas están influidas por un clima seco. A día de hoy se percibe en la Ribeira Sacra el cambio climático. “Cuando empezamos en el 98, el clima era regular porque llegaba el otoño muy pronto y eso hacía que las vendimias no llegasen exactamente al punto de madurez que se requiere para los vinos de gama alta”, explica el gerente. En los últimos años, el ambiente es diferente. Hace calor de día, baja la temperatura de noche, la lluvia no llega hasta principios o mediados de octubre, lo que hace que se pueda alargar un poco más el momento de vendimia y que así los vinos tengan una mejor calidad. El clima para la mencía –reina de esta zona y sin dejar de lado otras variedades– es muy bueno para hacer vino “con una acidez muy acompasada y un color muy vivo”. El buen tiempo acompañado de un paisaje espectacular hace que sea difícil no pasarnos a conocer lo que esconde este lugar.

cada vez más visitas. El enoturismo funciona cada vez más, teniendo en Vía Romana un crecimiento anual de visitas. Este año con el tema covid “pensábamos que iba a haber menos gente pero la verdad es que en julio y agosto hubo una notable afluencia de visitantes”, destaca. Eso sí, con los protocolos que tienen marcados es imposible reunir a la misma cantidad de gente que el año pasado. Tienen establecido un máximo de veinte personas en grupos de diez y acogen dos visitas a la mañana y dos por la tarde.

En esta bodega hay dos particularidades que le ayudan a alcanzar un gran prestigio. Por delante pasa el camino de Santiago y eso hace que los peregrinos pasen a conocer algo nuevo. Además, es la bodega en la que se inspiró Dolores Redondo, premio Planeta para su libro Todo esto te daré, y eso hace que mucha gente que se leyó el libro entre a conocer lo que depara el lugar. Belleza indescifrable unida a lo románico, con ríos y pazos alrededor. Una experiencia única y recomendable.