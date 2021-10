Vigo es la ciudad más cara de España para morir: un entierro cuesta 6.200 euros

ángela precedo

Santiago

Uno de los sectores que más trabaja en estas fechas, próximas al Día de Difuntos, es el de las floristerías. Tras haber sobrellevado año y medio de pandemia –el pasado año Todos los Santos se vió coartado por las restricciones en el acceso a los cementerios–, ya se empieza a notar la mejoría. “Las ventas han subido mucho”, asegura Raquel Bargo, desde Alecry Diseño Floral, tienda ubicada en Cacheiras, que destaca que “incluso hay más trabajo ahora que antes de la pandemia”. Lo mismo dicen en Celtiflor, en Santiago, que ya empiezan a ver “el mismo movimiento que otros años”.

Margaritas, pompones, crisantemos, rosas, lirios... Siguen siendo las flores más demandadas por estas fechas y, algunas de ellas, por ser locales, son fáciles de adquirir, pues son distribuidas por repartidores y empresas nacionales, pero las exóticas son más difíciles de conseguir. Esto hace que las listas para solicitar encargos tengan que cerrarse con cierta antelación, para asegurar a los clientes que van a tener sus centros con las especies que quieren.

“Nuestras listas de pedidos se abrieron el pasado 4 de octubre y se cerraron el 24”, explica a EL CORREO Raquel Bargo, de Alecry, que incide en que “hasta esa fecha podían venir los clientes y elegir lo que querían, las flores que querían y nosotros hacíamos lo que nos pedían”. Sin embargo, “a partir del 24, ya no, y no por capricho nuestro, sino porque los proveedores no nos garantizan que vaya a llegar la flor a tiempo”. Todo por la pandemia.

Dedicados también a la preparación de centros para fallecimientos, no solo para el Día de Difuntos, aseguran que “hace meses” que se viene dejando sentir este desabastecimiento. “No está llegando la flor que se pide, por ejemplo, ahora piden rosas amarillas, y no hay”, explica. Para Todos los Santos, según indica Raquel, “el primer pedido gordo se hace el día 12 de octubre, aún con muchos pendientes (un poco a ciegas), por lo que es un riesgo, pero es que a partir del 24 no se puede pedir flor del exterior”. Las alternativas son las flores autóctonas, como el lirio o la margarita.

La mayoría de las flores exóticas vienen de Holanda y de Ecuador u otros países latinoamericanos, y aunque de Holanda “te lo garantizan mejor”, de Ecuador “puedes pedir con quince días de antelación y que no te llegue”. “El problema es que no embarcan la flor que deberían, se queda en Colombia o en Ecuador y no viene a destino”, expone. Y lo mismo asegura Anxo Iglesias, de Celtiflor, quien explica que “antes había más vuelos y muchas de las flores vienen en avión, por lo que al haber ahora espacios aéreos cerrados no hay tantos vuelos y en los aviones no hay sitio para traer toda la mercancía”.

Por lo menos, ahora se encuentra más aliviado porque sabe que este año la gente comprará los centros que ha encargado, no como el anterior, en el que “nos cortaron las alas un día”, con las restricciones, “y mucha gente que había reservado centros no vino a buscarlos y nos quedaron todos en la tienda”. Con todo, evidencia que “están llegando las flores a cuentagotas y, aunque tenemos todo pedido (siendo previsores) desde hace un mes, no te dicen nada fiable, por lo que si tenías previsto que las flores llegasen el lunes, a lo mejor te llegan el viernes, está la cosa un poco extraña”.

Con unos 600 encargos cada una de estas floristerías, con tres y cuatro empleados, respectivamente, tratarán de sacar adelante un producto “de calidad” y cuidado con cariño y esmero para los clientes.