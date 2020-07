Visto para sentencia el juicio para que el pazo de Meirás sea público

• Herencia no acreditada. Entiende el abogado del Estado que en la primera compraventa, tras la suscripción popular habida en 1938 mediante coacción, y que derivó en la donación de la Junta Pro Pazo, la transmisora Manuela Esteban Collantes no disponía de la herencia de su hijo fallecido en 1936, por lo que no podía venderlo. Es en lo único que está de acuerdo el letrado de los Franco.

• Acción fraudulenta. Asimismo precisa que la escritura de 1941 fue un fraude por simulación, ya que se hizo a los efectos del registro de la propiedad. Y dice que no coinciden las cifras, de las 406.346,20 pesetas de 1938 a las 85.000 pesetas de 1941. El detalle exacto de estas cantidades lo aportó el letrado de la Xunta en su intervención.

• Pregunta. El jefe de la Abogacía del Estado en Galicia manifestó que una clave es saber quien poseyó el pazo desde 1938, y aseguró que fue la Administración, pero al respecto el abogado de la familia Franco, le da la vuelta al interrogar. “¿El Estado poseyó Meirás de 1938 a 1975?”.