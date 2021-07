Vitaminas para la sanidad pública en Ourense: Feijóo compromete 120 millones

··· En su visita a la ciudad, el también presidente del PPdeG defendió la vuelta del grupo municipal de los populares al Gobierno de Ourense, con Democracia Ourensana (formación que encabeza el alcalde Gonzalo Pérez Jácome), ante “la negativa” de los socialistas a favorecer un gobierno de coalición. “Si no es posible una coalición con PSOE lo que no vamos, en ningún caso, es dejar a la ciudad sin un mínimo estabilidad”, indicó. En esa tesitura, ha justificado el acuerdo con DO para dar “la mayor estabilidad posible” al gobierno municipal en la tercera ciudad de Galicia.