Vuelve con el acuerdo sobre el ERTE la paz social para Repsol

Los sindicatos con representación en la refinería de A Coruña desconvocan las protestas tras el acuerdo alcanzado con Repsol en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que se aplicará finalmente a 112 trabajadores, aunque mantienen su rechazo al mismo y lo califican de “innecesario”.

Se reducen a casi la mitad los afectados y de un semestre a cuatro meses y 20 días. En mayo y junio el expediente incluirá a 42 personas, con distinto grado de aplicación. A partir de julio, abarcará a 70 personas más, completando las 112. La compañía informa en un comunicado que transcurrido el plazo de aplicación, los trabajadores se reincorporarán a su actividad habitual.

Además, la empresa asegura que se aplica un complemento que "mejora las prestaciones por desempleo" que se perciben por formar parte de un ERTE hasta alcanzar el 85 % de las percepciones brutas. Se mantienen sin afección, como consecuencia de esta medida, el devengo de antigüedad, pagas extraordinarias y la retribución variable, entre otros conceptos. "Estas condiciones han contado con la conformidad de la representación sindical basada en el refrendo mayoritario de los trabajadores para los que sería de aplicación esta medida", explicó Repsol.

Los cinco sindicatos que forman parte del comité de empresa, USO, CCOO, UGT, STR y CIG, firmado el acuerdo, aunque este último, que respetó la voluntad de la mayoría, no comparte la decisión. El delegado sindical de la CIG, Ventura Agis, lamentaba, en declaraciones a Efe, este acuerdo porque considera que ""no hay fundamento para la aplicación del ERTE", pues la documentación presentada por la empresa, a su juicio, no acredita las causas. No es “de recibo”, alega, que una empresa con beneficios aplique el ERTE y denuncian falta de “inversiones” y de “garantía real de empleo”.

En un comunicado de los responsables de centro de las secciones sindicales de Comisiones, STR, USO Y UGT, explicaron que la firma del acuerdo viene respaldada por una consulta a los trabajadores afectados. A pesar del acuerdo de compensación alcanzado y de la desconvocatoria de huelga, insisten en que el ERE es “innecesario”. “No entendemos como la empresa mantuvo una posición inamovible y no atendió a las reivindicaciones y opciones posibles que se le trasladaron para evitarlo”, sentencian.

Repsol comunicó este viernes a los empleados, así como a las autoridades locales y autonómicas, el resultado de las negociaciones. La compañía presentará la documentación definitiva a la autoridad laboral y, además, llevará a cabo los procesos de comunicación individualizada a los trabajadores con el fin de que el ERTE entre en vigor el próximo 11 de mayo.

La compañía recalca el carácter "temporal" de la medida y su "firme voluntad" de revertirla de inmediato en cuanto las circunstancias lo permitan, e indica que ha argumentado con documentación la decisión de presentar el ERTE, que se basa en "la bajada de la demanda del mercado de combustibles" por la crisis del coronavirus. Dicha documentación también ha sido trasladada al Ministerio de Trabajo y al resto de autoridades competentes. Finalmente, la compañía indica que prevé "reanudar la actividad una vez que se recupere el mercado".

Los diputados socialistas de la provincia de A Coruña en el Congreso Diego Taibo y Montse García Chavarría se reunieron en Madrid, junto a otros miembros del Grupo Parlamentario Socialista, con una delegación de trabajadores de Repsol del comité negociador del ERTE a los que mostraron el apoyo a sus demandas.