Xunta y oposición no se acercan con las propuestas de resolución

Hay algo en lo que sí que coinciden los tres partidos con presencia en el Parlamento de Galicia. Todos tienen “man tendida” y “vontade de diálogo” para llegar a acuerdos. Pero todos asumen que va a ser complicado porque ven a las demás formaciones en las antípodas. Todos coinciden en utilizar adjetivos como “desnortados”, “piloto automático” o “radical”. Solo cambia el partido al que se están refiriendo.

En este contexto, es complicado que se puedan alcanzar grandes acuerdos en las propuestas de resolución que se presentaron este jueves y que serán debatidas durante la segunda jornada del Debate do Estado da Autonomía de este viernes.

Cada formación llevará 40 propuestas de resolución, muchas de ellas con puntos de partida comunes, aunque con diferentes interpretaciones de la partitura. El refuerzo del estado del bienestar, el aprovechamiento de los fondos Next Generation para salir de la crisis, el refuerzo del autogobierno, o la situación industrial son algunos de los ejes de las propuestas de los partidos.

El viceportavoz parlamentario del PPdeG, Miguel Tellado, se refirió a una “oposición perdida, ensimismada, repetindo os vellos mantras de sempre, que vai co piloto automático e que non está no que debe estar” para comenzar su valoración sobre la primera jornada de debate. “Pontón segue á espera da aclamación dos coroneis da UPG, e Caballero compareceu máis pendiente de Formoso que de Feijóo”, espetó, antes de destacar que enfrente “hai un goberno sólido, serio e unido”. Tellado defendió “un goberno que sigue defendendo a Galicia fronte a un PSdeG que se ten convertido nunha sucursal de Sánchez e ao BNG máis radicalizado”.

Expuso las propuestas del PPdeG, adelantadas por Feijóo en su intervención más extensa, y basadas en cuatro grandes bloques (bienestar y servicios públicos; industria, empleo y sector primario; infraestructuras; desarrollo del autogobierno), con muchas reclamaciones al Gobierno Central. E hizo una valoración de las de la oposición, que tildó como “un corta e pega de anos anteriores”.

“Imos facer un esforzo para chegar a acordos, pero as previsións non son boas porque están en posicións improvisadas e non teñen moito ánimo de pactar co goberno”, indicó Tellado, que denunció que “a oposición non está disposta a colaborar co goberno na loita contra as pandemias económicas e sanitarias”. “Se non están dispostos a arrimar o hombro agora, cando o estarán?”, se preguntó, antes de asegurar que seguirán trabajando “co apoio da oposición ou sen el”.

CAMBIO DE RUMBO. Desde el Bloque Nacionalista Galego ven el panorama de una forma diametralmente opuesta. La viceportavoz, Olalla Rodil, destacó que en el debate se había visto a una Pontón que “é alternativa política” y que exhibió “un discurso crítico e firme, pero con propostas”.

Los nacionalistas tienen claro que Galicia tiene “unha inmensa potencialidade para sacar aos galegos da crise e aproveitar a riqueza para mellorar as condicións de vida e traballo”.

Así, apeló de nuevo a pensar “unha Galicia en grande” frente “ao presidente sen ideas que se move entre a sumisión a Casado e a confrontación estéril a Sánchez”.

Aseveró que tienen “a man tendida ate o último minuto”, pero señaló que para conseguir “mellorar as condicións de vida e servizos públicos, e non seguir nunha Galicia en pequeno”.

El Bloque agrupó sus propuestas en un decálogo de objetivos que pasan por el refuerzo del autogobierno gallego y la consecución de un nuevo estatus político, la protección del sector industrial, el refuerzo de los servicios públicos y la apuesta por la ciencia y la investigación, entre otros.

CORREGIR DÉFICITS. En el PSdeG, su viceportavoz parlamentario, Pablo Arangüena, expuso que llevarán “propostas coherentes que aspiran a corrixir doce anos de políticas baseadas na inacción e na inercia”. La industrial, el medio rural o el medioambiente son algunos de los pilares.

Ellos también dicen tener “máxima vontade de diálogo e consenso nun tempo no que a cidadanía e o sentido común reclaman entendemento e deixar a polarización”. Por eso, afrontan el debate con “actitude aberta” aunque asume que habrá “dificultades” para grandes acuerdos. A diferencia de la opinión de Tellado, Arangüena sostuvo que los socialistas mostraron “dabondo” durante la pandemia su predisposición a colaborar. “A oposición de Galicia tivo unha actitude oposta á que tivo o PP con Sánchez”.

Señaló que “o PP está acostumado a exercer o rodillo” y censuró que el partido “está máis radicalizado” en “competición con Vox por ver quen é máis duro”. Afirmó que los socialistas harán propuestas, pero que “hai reticencia histórica por parte do PP para aceptalas”.

En este clima, y pese a que todos coinciden en la necesidad de aprovechar fondos o la necesidad de un nuevo modelo de financiación, las posturas siguen muy alejadas.