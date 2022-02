Xunta y universidades sellan el plan de financiación más ambicioso hasta ahora

La Xunta y las tres universidades gallegas firmaron este viernes el plan “más ambicioso” de la historia del sistema universitario de Galicia, que supone movilizar más de 3.200 millones de euros en el próximo quinquenio.

Ayer, en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura, los tres rectores gallegos, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidade, Román Rodríguez y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete firmaron el convenio en el marco del Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026, un acto que fue presidido por el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo.

En primeira instancia, tomó la palabra el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa Roger, en representación de los tres rectores de las Universidades gallegas. Reigosa subrayó el excelente trabajo del sistema universitario gallego y agradeció la labor conjunta de la Administración y de las tres universidades para que éstas tengan un papel relevante en el ámbito nacional e internacional.

“Todas intentamos estar de primeiras en cada un dos ranking. Pensamos no país e en Galicia por encima de todo. Agora temos enriba da mesa os plans de financiamento plurianual que superan aos anteriores tanto en cantidade como no xeito no que está debullado”, comentó el rector, afirmando que la Universidad juega un papel importante para el desarrollo del país.

Manifestó, además, su agradecimiento por el dinero que se pone a disposición del sistema universitario y en este aspecto habló de transparencia, “xa que manexamos cartos públicos e todo o mundo pode saber en que gastamos cada euro”.

A posteori tomó la palabra el presidente de la Xunta, que puso en valor la planificación con la que actúa siempre el Gobierno gallego, como “seña de identidad de gobiernos que tienen experiencia”.

Coincidió en la idea de Reigosa en referencia a que las universidades son cruciales para la ordenación y diseño de la sociedad de los próximos años.

“Galicia es pionera en aportar certeza en el sistema universitario público. Junto a País Vasco es la comunidad que tiene sistemas plurianuales de financiación universitaria”, destacó Feijóo.

Ahora, el Gobierno gallego da un paso más y se compromete con el sistema universitario hasta el año 2026. Feijóo agradeció el trabajo a los equipos rectorales, al equipo del conselleiro de Educación, Cultura e Universidades y al conselleiro de Facenda por intentar cuadrar en el presupuesto actual y presupuestos plurianuales de forma preferente la educación universitaria en el cuadro macroeconómico de la Xunta de Galicia.

Más presupuesto que nunca Este año las tres universidades contarán con un presupuesto de más de 469 millones de euros, un 5,4% más que en 2021. En líneas generales se movilizarán casi 3.200 millones de euros en los próximos cinco años, lo que supone casi un 30% más, y en palabras del presidente gallego será el “convenio más importante de esta legislatura”. En su intervención, Feijóo recordó que para el anterior plan se destinaron 2.800 millones de euros, un 8 % más de las previsiones, en concreto, 192 millones de euros más.

Las universidades recibieron el año pasado 454 millones, cifra que descendió hasta los 443 millones en 2020.

Anteriormente se había anunciado que el plan de financiación se estructura en dos fondos. La financiación no condicionada, que cuenta con 390 millones, destinada a blindar los gastos que permiten el normal funcionamiento de las universidades, como los asociados a la docencia, que reciben 260 millones del presupuesto consignado para este año, y al mantenimiento y las infraestructuras, que contará con 28,3 millones.

Además, 61 millones se repartirán según un panel de 41 indicadores de resultados. En este ámbito, este año se añade un nuevo subfondo para el plan de viabilidad financiera, eficiencia y mejora estratégica con un presupuesto de casi 14,3 millones de euros que puso en valor este viernes Feijóo. Además en referencia a la financiación de investigación, que este año está dotado de 62,5 millones para financiar programas de I+D+i, y de otros 12 millones para otras labores en relación con este ámbito. En esta línea, Feijóo puso en valor que en este plan se refuerza la inversión en investigación con un 41 % más de fondos.

Marcas de identidad de las universidades Feijóo habló de las marcas de identidad del sistema universitario gallego. En primer lugar situó la internacionalización. Considera al respecto que la universidad gallega tiene capacidad de atraer a alumnos si se adaptan los horarios y calendarios.

Mejorar las relaciones entre las universidades y el ámbito laboral y tener una docencia innovadora, una investigación avanzada y basarse en la sustentabilidad son aspectos a cumplir de cara al futuro.

Feijóo también aportó el dato de que Galicia es pionera en la congelación de tasas de matrícula desde el curso 2011/12 y en los últimos diez años “somos la Universidad más adsequible de toda España”.