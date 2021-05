Zara Beauty ya maquilla el interior de tiendas como la herculina de la calle Compostela

Zara ofrece desde este miércoles su nueva línea de Cosmética, con sección propia en 22 tiendas seleccionadas entre las que se encuentra en Galicia la de la calle Compostela en A Coruña. También se pueden adquirir ya a través de Internet. Zara Beauty ofrece productos de belleza coordinados por la maquilladora Diane Kendal, en envases recargables y más de 130 colores.

El grupo la presentó en todo el mundo recientemente, cuando anunció que se incorporará en las tiendas Zara como una sección más a las ya existentes de señora, caballero y niño. Está ya disponible para su compra ‘online’ en todos los mercados europeos, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo.

La compañía ya había adelantado que los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una exclusiva experiencia inmersiva con asesoramiento personalizado en belleza disponible en 22 establecimientos repartidos por todo el mundo, cuatro de ellos en España: el citado de la calle Compostela en A Coruña; en Marbella en el Centro Comercial Marina Banús; en Madrid en el Zara de Serrano 23; y en Barcelona en otros de sus flagship o establecimientos insignia, el de Paseo de Gracia 16.

Bajo el lema ‘There is no beauty, only beauties’ (“No hay belleza, sólo bellezas”), resulta espectacular, como se aprecia en la imagen, la inmersiva experiencia de entrar en los espacios físicos dedicados a la nueva línea en tiendas como la de A Coruña, marcados por una coherencia cromática de suelo, paredes y techo, contrastada por las bandejas de acero inox que realzan el producto y por el lucernario que reproduce la luz natural del exterior en las versiones de espacio completo.