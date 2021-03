A banda da loba, Leilía e Pelepau actuarán en Brión con entrada de balde

O polideportivo do Concello de Brión acollerá na vindeira fin de semana unha intensa programación musical subvencionada pola Rede Cultural da Deputación da Coruña. Actuarán A banda da loba presentando A fábrica da Luz, o venres 26 de marzo ás 19 horas; Leilía co seu espectáculo CantarElas, o sábado 27 de Marzo ás 19h e Pelepau co novo disco Na beira, o domingo 28 de Marzo ás 19 horas. Todas as actuacións son con entrada de balde previa reserva (ata o día 24 ás 14.00 horas) no teléfono 981 50 99 08, e terá prioridade a veciñanza empadroada no Concello de Brión.