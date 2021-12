A exedil Isabel Vaquero, responsable local do BNG

A Maía. A asemblea local do BNG amesán aprobou por unanimidade a candidatura de Isabel Vaquero e agradeceu o traballo de Alexandre Espinosa como anterior responsable local, destacando a mellora dos resultados electorais e o traballo de cohesión da organización maiá.

O Bloque de Ames renova a súa estrutura como resultado da XVII Asemblea Nacional e faino con cambio na responsabilidade local, que asume Isabel Vaquero co dobre obxectivo de ampliar a base da organización e comezar a traballar na candidatura para as eleccións municipais de maio de 2023. Isabel Vaquero, nada en Ourense en 1967, é técnica do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, reside no Milladoiro e foiconcelleira de Normalización Lingüística e Comunicación entre os anos 2015 e 2019, así como número 5 da candidatura do BNG de Ames nas eleccións de 2019.

Deste xeito, a Asemblea Local do BNG aprobou por unanimidade a candidatura de Isabel Vaquero, que substitúe no cargo a Alexandre Espinosa como anterior responsable local, do que a militancia destacou o traballo de cohesión e ampliación da organización no concello da capital da Maía.

Alexandre incorpórase, xunto co edil e voceiro do BNG de Ames, David Santomil, ao Consello Comarcal de Compostela, A Barcala e Terras de Ordes. M.M.