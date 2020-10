A FEMP xunto co Goberno de España colabora coas Entidades Locais para o seguimento do covid-19

Ames. O alcalde de Ames, Jose Miñones, participou este martes, 27 de outubro, nunha xuntanza convocada pola FEMP por videoconferencia na que se abordaron diferentes aspectos da prevención da pandemia da Covid-19. Nesta xuntanza participaron alcaldes e alcaldesas de toda España, o presidente da FEMP, Abel Caballero, e os ministros de Sanidade, Salvador Illa, e de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias. En dito encontro abordouse a coordinación institucional do Goberno de España coa FEMP e as Entidades Locais para o seguimento da crise sanitaria da Covid-19.

Os ministros trasladaron a gran preocupación ante o incremento diario de contaxios, preocupación e gravidade na que coincidiron Abel Caballero e os alcaldes e alcaldesas participantes. Ante a situación actual, o ministro de Sanidade destacou o papel clave e fundamental das Entidades Locais subliñando a importancia de actuar de xeito coordinado e desde a unidade plena, con mensaxes unívocos e claros.

O presidente da FEMP, nese contexto, reclamou información directa e fluída para poder actuar rápido sen ter que esperar a que as Comunidades Autónomas faciliten os datos de incidencia nos municipios. O ministro de Sanidade, a ese respecto, lembrou que xa se acordou que as Comunidades Autónomas deben trasladar información e manter contacto fluído cos municipios do seu ámbito territorial e coas Federacións de Municipios de cada Comunidade.

Con motivo da proximidade da ponte do 1 de novembro, tanto os ministros como o presidente da FEMP fixeron unha referencia específica e conxunta, compartida polos alcaldes e alcaldesas participantes, sobre que hai que trasladar a necesidade da redución da mobilidade e a limitación dos contactos sociais.

APORTACIÓN DO ALCALDE AMESÁN. O alcalde de Ames, Jose Miñones, destaca que “coñecer de primeira man as liñas de actuación do Goberno, así como os detalles das xuntanzas cos presidentes e presidentas autonómicos, ao mesmo tempo que posibilita aos rexedores municipais dar a nosa opinión, é todo un avance e unha satisfacción para quen estamos ao fronte dos municipios. Neste sentido insistiuse na transparencia na información de casos e na necesidade de financiamento para todo aquelo que estamos asumindo”.