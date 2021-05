A Fundación Rosalía lidera un proxecto da UE

PADRÓN. A Fundación Rosalía de Castro participa no lanzamento do proxecto europeo Open Museums. European Museums stay open through digital technologies (Museos Abertos. Os museos europeos mantéñense abertos a través das tecnoloxías dixitais) que lidera, en colaboración con socios de Italia, Países Baixos ou Grecia. O proxecto, que se desenvolve ata finais de 2022, forma parte do Erasmus Plus de formación e ten como obxectivo actualizar os coñecementos e competencias dixitais dos traballadores dos museos. arca