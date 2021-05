A Maía va a volver a presumir de Ponte Cabirta este verano

El tripartito de Ames acaba de darle luz verde a la licitación de las obras de protección y consolidación de la calzada y del arco de Ponte Cabirta, ancestral paso sobre el río Sar en la parroquia de Bugallido. El importe total de la licitación es de 36.000 euros con IVA, de los que 27.000 serán aportados por la Diputación de A Coruña. Y la actuación en uno de los corredores tradicionales entre A Maía y Compostela, prevista para este verano, incluirá la rehabilitación del paso para peatones y reparación de todo el enlosado de las riberas.

Además de las referidas intervenciones en la estructura del viaducto y su calzada, la actuación también abarca la consolidación de la obra de fábrica sin alterar la geometría actual y la reparación del enlosado de las riberas. En las zonas que cuenten con pavimento dañado, se recuperarán además las viejas piedras para su nuevo montaje.

CAÑERÍAS. Entre los trabajos están previstas, igualmente, tareas de desbroce en ambos márgenes, en una franja de seis metros a cada lado del camino. A su vez, se proyectará la instalación de dos cañerías para facilitar la conservación del camino, que ahora formará parte de una ruta de senderismo. Uno de los entubados tendrá treinta centímetros de diámetro para el drenaje transversal de aguas de escorrentía. Y la otra cañería, de sesenta centímetros, cruzará el canal ahora existente. También se construirán dos badenes de piedra con la misma finalidad.

La construcción del nuevo paso se adaptará al régimen hidrológico, reduciendo al mínimo el impacto en la sección natural en este tramo del río. El material escogido para la pasarela será de acero corten. La estructura contará con una baranda de tubo de treinta milímetros de diámetro en la roca para indicar la dirección de tránsito en la zona derecha de la pasarela, que sumará dos escalones.

De igual manera, la obra incluirá también la instalación de dos bolardos de sección cuadrada para soportar los impactos de los árboles que pueda arrastrar el río en las crecidas y la colocación de señalización que indique la necesidad de precaución en el nuevo paso.

Para David Santomil, teniente de alcalde y responsable del área de Patrimonio Histórico, “é unha boa nova, despois dos moitos trámites administrativos e autorizacións que tivemos que realizar. A recuperación ambiental e do patrimonio do río Sar é unha prioridade para o Concello de Ames e a Plataforma pola Defensa do Río Sar”. Se refiere igualmente a las expectativas depositadas para poder recuperar “unha pequena xoia da arquitectura tradicional galega no Val da Maía” que, además, “é única e moi orixinal como así o destaca o responsable do proxecto Manuel Durán, enxeñeiro especialista” en estos proyectos.