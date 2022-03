A revista ‘MujerArt Magazine’ chega este sábado os salóns do pazo da Peregrina

ames. As bibliotecas amesás continúan cos actos polo 8M co seu cuarto encontro literario do ano. Neste caso, terá lugar a presentación da revista MujerArt Magazine. Será o sábado 12 de marzo, ás 13.00 horas, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns con entrada libra ata completar aforo. Presentarán o acto Petronila Daza e Bea López Jerez, cunha performance a cargo das artistas multidisciplinares Natalia Horschovski, Celia Pía e Paula Quintas. Acompañan a concelleira de Cultura, Natividade González, e a concelleira de Igualdade, Luisa Feijóo. A revista MujerArt é unha publicación dixital que naceu en 2021 para dar voz a mulleres artistas do pasado e do presente poñendo o foco en figuras artísticas femininas do pasado, esquecidas ou invisibilizadas pola historia polo feito de seren mulleres. c.a.