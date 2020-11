Abarrote en un autocine de Ames con 1.200 asistentes y perspectiva de género

Los vecinos de Ames, por lo menos 1.200, dieron su bendición con una asistencia masiva al primer Ames Drive Cine, donde a lo largo del fin de semana se llegaron a reunir 531 vehículos en el aparcamiento de la Telleira. Allí disfrutaron sin salir de su automóvil de media docena de películas, tanto con perspectiva de género como para los más pequeños de la casa.

La actividad se enmarcó en el programa Ames corta co machismo, con motivo del Día Internacional contra a Violencia de Xénero que se conmemora este miércoles 25 de noviembre. Y el público agradeció la iniciativa precisamente en una época caracterizada por las restricciones para combatir la expansión de la covid-19, ya que la ausencia de contacto y la utilización de los coches como auténticas burbujas permitió su adaptación a las medidas sanitarias pertinentes.

Los usuarios pudieron ver el viernes, 20 de noviembre, las películas O que arde de Oliver Laxe, en sesión de tarde, y Bohemian Rapsody, la historia del grupo Queen y de su cantante Freddie Mercury, en sesión de noche. Ya el sábado, 21, en la sesión infantil se proyectó Brave y posteriormente para el público adulto el film Los hombres que no amaban a las mujeres. Con Maléfica y Mientras dure la guerra se despidió este festival cinéfilo el domingo.

La edila de Benestar Social, Luísa Feijóo, explica que “se cumpriu coas súas expectativas que pretendían conseguir unha posta en escena espectacular. Tratouse dunha proposta de ocio familiar seguro e para reflexionar. Non se trataba só de proxectar unha película, senón de vivir toda unha experiencia. E así foi, cunha entrada propia dos autocines americanos dos anos 50 e 60, os/as usuarios/as, unha vez que mostraban as súas entradas, eran guiados ata o seu aparcadoiro, onde podían ver a película, previamente escollida no portal web habilitado, a través dunha grande pantalla e escoitala na radio do seu vehículo, a través dunha frecuencia que lle foi indicada” al acceder al parquin.

Coordinaron la Policía Local y Protección Civil.