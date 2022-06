Abren as anotacións para o campamento Amessán dirixido a maiores de 60

A Maía. A concellaría de Saúde e Benestar Social amesá organiza a segunda edición do campamento sénior Amessán 2022, trala boa acollida da iniciativa. Trátase dunha campamento para persoas maiores de 60 anos que estean empadroadas no concello de Ames, con actividades de mañá os martes e xoves do mes de xullo.

Así, os martes faranse actividades en exterior: no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, e na contorna da piscina municipal do Milladoiro. De mesmo xeito, os xoves haberá visitas a San Xusto; ao mercadiño de Noia; ao pico de Santa Mariña, no Barro; e á praia fluvial Praíña. Na praia fluvial Praíña farase a despedida do programa cun xantar.

O prazo de inscrición para participar neste campamento xa está aberto. Para elo hai que enviar un correo electrónico ao enderezo voluntariado@concellodeames.gal ou chamar ao número de teléfono 662 377 044. Terán preferencia no proceso de inscrición as persoas que participaron no programa Amessán ao longo do curso 2021-2022.

A edil de Saúde e Benestar Social, Luísa Feijóo, divulgaba que “parécenos moi boa idea seguir apostando por este campamento sénior de verán, para que aquelas persoas maiores de 60 anos que o desexen, teñan actividade no exterior e participen en saídas durante o mes de xullo. O obxectivo é que tamén durante o verán se manteñan activos, ocupados e interactúen con outras persoas”, aporta, animando a todos os interesados a sumarse. M. Outeiro