Acaban as anotacións dun Entroido Lúdico amesán que chegará en febreiro

a maía. A concellaría de Educación de Ames pon en marcha o Entroido Lúdico, concilia dirixido a nenos escolarizados no segundo ciclo de Educación Infantil e en Primaria, que se encontren empadroados no Concello de Ames. O programa desenvolverase os días 24, 25 e 26 de febreiro, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Aqueles que ademais contraten o servizo de Bos días, comezarán ás 7.30 horas, e se utilizan o servizo de comedor, o horario esténdese ata as 16.00 horas. As anotacións rematan o 16 deste mes, e para inscribirse, pódense recoller os impresos necesarios no departamento de Educación (Pazo da Peregrina, Bertamiráns) ou na Oficina Municipal do Milladoiro. Tamén pódense atopar para imprimir directamente na páxina web e logo entregalos cubertos nos rexistros municipais das urbes, sempre en horario de mañá. m.m.