Actualización do aforo dos parques infantís do Milladoiro debido ás restricións polo covid-19

Ames. En aplicación das medidas establecidas dende hoxe, 24 de setembro, pola Consellería de Sanidade, para a localidade do Milladoiro, procedeuse a actualizar o aforo dos parques infantís que se atopan nesta localidade amesá. Deste xeito, haberá aforo limitado e debidamente sinalizado para cada parque infantil. É obrigatorio o uso de máscara; hai que manter a distancia de seguridade interpersoal; e cada usuario/a debe aplicarse xel hidroalcólico antes e despois de utilizar os xogos. A apertura dos parques infantís será a partir das 12.00 horas. No aforo establecido para cada parque contabilízase aos neno/as e aos adultos.

AFOROS

-Parque da praza de Correos (aforo máximo de 20 persoas).

-Parque Santander (aforo maxímo de 14 persoas).

-Parque de Seidón (aforo de 25 persoas).

-Parque de Estivada de Castelao (aforo de 25 persoas).

-Parque da rúa Travesa (aforo de 30 persoas).

-Parques da Travesía do Porto (aforo de 30 persoas).

-Parque da rúa Pardiñeiros Grande (aforo de 30 persoas).

-Parque da rúa Pardiñeiros Pequeno (aforo de 15 persoas).

-Parque da praza Manuel Murguía (aforo de 15 persoas).

Dende o Concello de Ames prégase á cidadanía amesá concienciación e responsabilidade, e o cumprimento das normas polo ben común, para evitar así retrocesos no control da pandemia da Covid-19.