Alcalde y patronal exigen certeza para el vial Xallas-Dubra

El anuncio de la conselleira de Infraestruturas acerca de la solicitud de fondos europeos (diez millones) al Estado para poder continuar la reforma de la carretera de Santa Comba a Val do Dubra ha sido acogido con suspicacia por parte de la asociación de empresarios y del alcalde, que mantuvieron contactos por separado con Ethel Vázquez.

Comenzando por el regidor, David Barbeira, y pese a que deja claro que se apoyará “calquer tipo de financiación” para esa carretera, tildaba de “vergoña” que los xalleiros lleven una década esperando por la citada vía. También recalcó que el municipio que preside “sofre un despoboamento cada vez máis acelerado e que non é obxecto de preocupación para o Goberno autonómico, xa que condiciona a continuidade da obras da estrada á concesión de fondos do Plan de recuperación do Goberno Central”. Y que el compromiso de la Xunta con la arteria Santa Comba-Portomouro viene “de moitos anos antes que a existencia da pandemia”.

Por su parte, el presidente de la patronal local, Alberto Romar, también indica que ellos pidieron la reunión, y que solicitaron datos acerca de la continuidad viaria que la Xunta prometió “con fondos propios”. Sin certezas, esperan que en abril les confirmen si hay concesión estatal de fondos o no, y dudan de la “veracidade” de que se esté elaborando ya el proyecto del tramo tras anuncios fallidos.