Alcaldes y ediles de ocho concellos asisten a una ‘eurocumbre’ en Portugal

PROYECTO. Alcaldes y concejales de ocho municipios de la provincia de A Coruña, todos de Área, participan este fin de semana en un proyecto del programa Europe for Citizens, promovido por la UE, en la localidad portuguesa de Figueira da Foz. El encuentro reúne a autoridades locales, técnicos municipales y representantes de la sociedad civil de once países del Viejo Continente entre hoy y el domingo. Fueron invitados los alcaldes de A Laracha, José Manuel López; Tordoia, Antonio Pereiro; Val do Dubra, José Manuel Varela; Santa Comba, María Pose; o Padrón, Antonio Fernández; así como concejales de A Baña, Rois o Dodro y directivos de varias asociaciones. El proyecto, que lleva por título Patrimonio cultural: una base para la construcción del futuro de Europa, está enmarcado en la acción Red de Ciudades. Lo impulsa la Junta de Freguesia de Alqueidão, una de las catorce que componen el municipio de Figueira da Foz. Su objetivo es reunir a diferentes socios europeos de Grecia, Italia, Francia, España, Letonia, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Malta, Estonia y Portugal y brindarles la oportunidad de participar en actividades comunes, promover el entendimiento y la tolerancia, así como contribuir al desarrollo de una identidad europea respetuosa, dinámica y polifacética. A.R.