Alfombristas de Ames na apertura da Porta Santa

AMES. A Asociación Cultural Alfombristas San Xoanciño de Ames engalanou a apertura da Porta Santa coa elaboración dun tapiz (de 10x5 metros) na Quintana. E para darlle cor empregaron as ramas de camelias de Celanova utilizadas na guirnalda realizada por Ames, e que rodeaba o sepulcro do Apóstolo. A asociación estivo representada por Esther González, Ofelia Pérez, Cristina Otero, Claudia Condide e José Blanco. Ademais, a súa presidenta, María José Bello, participou con peregrinos no acto representando ó gremio cun ramo de flores. m.m.