Alumnado de Rois leva a súa música ata Letonia

rois. O alumnado da Escola de Música Municipal e do CPI Os Dices que participa nun intercambio musical con Letonia partiu este luns de Rois rumbo a Riga (Letonia). Os rapaces e rapazas viaxan acompañados por gran parte do equipo de profesorado da ESMU e polo director da mesma, Manuel Villar, ademais de pola profesora de música e actual xefa de estudios de Os Dices, Mireia Pamiés, así como pola concelleira de Cultura Victoria Quiroga e por Anayansi Singh. A comitiva permanecerá en Letonia ata o venres 16 de setembro. Está previsto que ofrezan un concerto conxunto na Malta Music School e outro na Vilani Music School, as escolas de Rezekne District coas que realizan o intercambio. Nestes recitais, anfitrións e músicos de Rois interpretarán conxuntamente dúas cancións letoas, para rematar cos himnos de Galicia e Letonia. Ademais, alumnado e profesorado interpretarán temas, como Lela ou Los niños quieren la paz. s. e.