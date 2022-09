Amabul anima a eliminar herba da fortuna o día 15

Vedra. A Asociación medioambiental Amabul, de Vedra, organiza a última xornada do proxecto Erradicadescantia 2022. Terá lugar o vindeiro 15 de outubro na área recreativa de Agronovo. Segundo apuntan dende a entidade “coa participación dun total de 120 persoas voluntarias, conseguimos eliminar 5.640,6 quilos da herba da fortuna (tradescantia fluminensis) das ribeiras do río Ulla, liberando arredor de 750 metros cadrados e 200 metros lineais do sotobosque de ribeira da ZEC Sistema fluvial Ulla-Deza para que especies autóctonas como o carballo, o freixo, o amieiro ou o narciso ciclamen (especie endémica) poidan desfrutar do seu hábitat nativo”. É por iso que animan aos voluntarias e voluntarias a participar nesta actividade, para o que deben inscribirse enchendo un formulario que se atopa en www.amabul.org.

Por certo que dende a asociación lembran que os días 15, 22 e 23 de outubro desenvolveranse as xornadas micolóxicas. A inscrición faise tamén a través da web. Ambas actividades están subvencionadas pola Deputación. C.E.